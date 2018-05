Das auf dem alten Gelände der Magdeburgkaserne geplante Stadtteil-Projekt, wird immer mehr zum Streitpunkt der Parteien. Während die Klosterneuburger Grünen eine Umweltverträglichkeitsprüfung einfordern, beharrt die FPÖ auf die Forderung nach einer Volksbefragung.

Obwohl der Gemeinderat bereits im September 2017 einen Antrag der FPÖ auf Anordnung einer Volksbefragung zum Stadtentwicklungsprojekt Pionierviertel abgelehnt hat, wird die FPÖ erneut einen diesbezüglichen Antrag einbringen, „weil der städtebauliche und damit verkehrstechnische Irrsinn immer deutlicher hervortritt und die endgültige Zerstörung der Lebensqualität in Klosterneuburg droht“, so FP-Stadtrat Josef Pitschko.

Wohnungen und Geschäfte sollen errichtet werden

„Dass jetzt sogar die Grünen, die noch im September 2017 im Gemeinderat das Stadtentwicklungsprojekt Pionierviertel in höchsten Tönen gelobt haben, eine freiwillige Umweltverträglichkeitsprüfung fordern, ist ein Zeichen, dass sich die Kritik der FPÖ an diesem Stadtfehlentwicklungsvorhaben als vorausschauend und richtig erwiesen hat“, so Pitschko weiter.

1.100 fast ausschließlich frei finanzierte Wohnungen und mehrere Geschäfte mit einer Bruttogeschoßfläche von mindestens 120.000 Quadratmetern sollen errichtet werden. Nach Ansicht Pitschkos entspricht die geplante Fläche beispielsweise 15 Bauwerken mit jeweils 40 Metern Länge und 25 Metern Breite und jeweils acht Geschoßen. Zusätzlich seien noch der größte Kindergarten Klosterneuburgs, eine Volksschule und ein Privatgymnasium vorgesehen.

Der neue Stadtteil ließe daher eine zusätzliche Wohnbevölkerung von 2.500 bis 3.000 Personen erwarten. Dazu kämen voraussichtlich noch mindestens 300 Beschäftigte und 700 Kinder und Schüler, von denen zumindest die jüngeren von den Eltern mit dem Auto zum Kindergarten oder in die Schule gebracht werden.

Anschlag auf die Lebensqualität?

„Da brauche ich kein Verkehrsgutachten, um aufgrund der schon bestehenden Verkehrssituation zu erkennen, dass sich bei der geringen Kapazität der Kreisverkehre mehrmals täglich ein Verkehrschaos ergeben wird“, glaubt Pitschko zu wissen. Dazu reiche schon der Hausverstand. Auch die nachhaltig negativen Auswirkungen auf die Lebensqualität der Klosterneuburger Bevölkerung wären leicht abschätzbar, zumal das Stadtgebiet schon jetzt als Luftschadstoff belastetes Gebiet ausgewiesen sei.

„Auch die Bezeichnung autofreier Stadtteil wird sich als haltloses Geschichterl herausstellen, das nur zum Einlullen der Bevölkerung dient“, so Pitschko weiter. Der Stadtteil wäre nicht autofrei, weil 1.000 Autoabstellplätze errichtet werden, und über die Abstellplätze der weiteren Pkw sollte sich insbesondere die derzeitige Wohnbevölkerung in der Umgebung des neuen Stadtteils Sorgen machen.

Für die Sondersitzung am 16. Mai kündigt die FPÖ einen neuerlichen Antrag an den Gemeinderat auf Anordnung einer Volksbefragung über die zur Umsetzung des städtebaulichen Leitbildes für das „Pionierviertel“ beabsichtigten Änderungen des Flächenwidmungsplanes und des Bebauungsplanes an.