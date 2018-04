Seit Wochen sorgt die Ankündigung der Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) der Auflösung der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) für Schlagzeilen. Das blieb natürlich auch für die Belegschaft der AUVA Häuser nicht im Verborgenen. Sieben Unfallkrankenhäuser und vier Rehabilitationszentren betreibt die AUVA. Eines der Rehabzentren ist der Weiße Hof in Klosterneuburg. Letzte Woche kam es am Weißen Hof zu einer Protestveranstaltung. Geschätzte 200 Mitarbeiter forderten auf Plakaten: „Hände weg von der AUVA.“

„Wir wollen mit der heutigen Aktion ein erstes Zeichen setzen, dass uns die Aussagen und Pläne der Ministerin mehr als erschüttern“, war da von den Organisatoren, der Arbeitnehmervertretung, zu hören. An die 300 Mitarbeiter versammelten sich vor dem Weißen-Hof-Eingang, um für ihren Arbeitsplatz zu demonstrieren. „Eine Institution mit ihrem 130-jährigen Bestehen, wo Menschen arbeiten, die ihr Bestes für die Unfallverhütung, Unfallversorgung, Rehabilitation und Rentenleistung geben, soll ohne ein Gesamtkonzept geopfert werden, damit sich Großkonzerne Lohnnebenkosten sparen“, so die Betriebsräte Michaela Gratzer und Reinhard Niedermaier. 330 Menschen würde der Weiße Hof beschäftigen, 1.500 Patienten werden versorgt. „Unser Haus ist ständig voll mit durchschnittlich 200 Patienten. Hier wird zum Teil Übermenschliches geleistet – und das stellt die Frau Minister infrage?“, so Betriebsrätin Gratzer.

Die Betriebsräte organisierten die Protestveranstaltung „Hände weg von der AUVA“. Michaela Gratzer und Reinhard Niedermaier (zweite Reihe v.l.) mit der gesamten Mannschaft des Betriebsrats des Weißen Hofs. | NOEN

Die Forderung der Gesundheitsministerin, die AUVA solle bis Jahresende 500 Millionen einsparen, ist für den Betriebsrat, bei einem Gesamtbudget von 1,4 Milliarden, undurchführbar. „Da müsste es empfindliche Leistungskürzungen geben. Aber vielleicht glaubt die Frau Ministerin, dass plötzlich alle Patienten in die Nachbarländer verschwinden?“, fragt sich Betriebsrat Niedermaier.

Dem Betriebsrat geht es vor allem auch darum, das Sozialversicherungssystem zu schützen. „Wir treten hier mit aller Vehemenz auf, denn ein Angriff auf die AUVA ist ein Angriff auf unser bestens funktionierendes Sozialversicherungssystem“, so Gratzer. Und gemeinsam: „Das können wir einfach nicht zulassen. Wir werden mit allen geeigneten Mitteln für unsere AUVA eintreten.“

„Dass der Weiße Hof eine einzigartige Einrichtung ist, zeigt er seit seinem Bestehen.“

Die NÖN fragte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), wie sie zu der Problematik stünde. Die Klosterneuburgerin versucht zu beruhigen: „Dass der Weiße Hof eine einzigartige Einrichtung ist, zeigt er seit seinem Bestehen.“ Gerade die Umgebung wäre optimal für eine Genesung. „Deswegen ist dieser Standort nach meinen derzeitigen Informationen unumstritten, damit dort berufliche Rehabilitation erfolgen kann und auch in Zukunft erfolgen wird“, so die Landeshauptfrau.

Und zur Einsparungsforderung von 500 Millionen Euro: „Entscheidungsträger der AUVA sind in permanenten Gesprächen mit der Ministerin, um Strukturreformen anzugehen. Da werde ich mich sicher nicht einmischen.“