Voller Vorfreude machte sich Peter F. auf den Weg von Klosterneuburg in seine Heimat Rumänien. Seine Frau und die beiden Kinder warteten sehnsüchtig auf den Familienvater, um mit ihm gemeinsam Weihnachten zu feiern. Doch es kaum anders: Ein alkoholisierter Lenker drängte den Kleinbus, in dem der in Weidling tätige Forstarbeiter saß, in den Graben. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals, der Rumäne wurde schwer verletzt aus dem Wrack geborgen und notoperiert. Seitdem liegt Peter im Koma und kämpft um sein Leben. Wenn er es schafft, sei er auf alle Fälle querschnittsgelähmt, so die Prognose der Ärzte.

Die Frau des Verunglückten muss arbeiten, um ihre vier- und achtjährigen Kinder durchzubringen. Am Krankenbett konnte die Rumänin ihrem Mann nur ein paar Tage beistehen – einen längeren Aufenthalt in Wien konnte sie sich nicht leisten.

Schicksale wie dieses sind es, wieso der Heurigen Pötsch jährlich zum Charity-Punsch ruft, so wie auch vergangene Woche. Peter Pötsch sammelte bei Punsch und Maroni Spenden für seinen rumänischen Namensvetter: „Die Sorgen um den Gesundheitszustand von Peter können wir der Familie nicht nehmen, doch mithelfen, dass sie es finanziell ein wenig leichter haben.“ Bei der Benefizveranstaltung sammelte der Heurige Pötsch 8.300 Euro, die zumindest das finanzielle Leid der rumänischen Familie lindern sollen.