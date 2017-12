Keine Vereinbarung, die in den 180 Seiten des Koalitionspapiers ihren Niederschlag gefunden hat, hat die Menschen mehr aufgeregt als die Rücknahme des uneingeschränkten Rauchverbots in den Lokalen. Im türkis-blauen Übereinkommen mussten beide Seiten Haare lassen, und so steckte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in Sachen Nichtraucherschutz zurück. Heinz-Christian Strache (FPÖ) setzte sich mit seiner Forderung, in Lokalen sowohl Nichtraucher als auch Raucher in getrennten Räumlichkeiten zuzulassen, durch.

Geht es nach der neuen Bundesregierung, soll in Zukunft also alles beim Alten bleiben. Raucher und Nichtraucher im hoffentlich friedlichen Nebeneinander, aber in getrennten Räumen. Doch seitens der Nichtraucher und Gesundheitshüter entwickelte sich nach Bekanntwerden des Falls des Nichtrauchergesetzes breiter Protest.

„Weiterhin Europas Aschenbecher“

Dieser gipfelte in der Petition „Wir fordern ÖVP und FPÖ auf: Das Nichtrauchergesetz muss bleiben!“ der „Österreichischen Krebshilfe“, die bis dato 412.214 Unterschriften verzeichnen kann. Das Ziel – 500.000 Unterschriften – wird in den nächsten 52 Tagen sicher erreicht sein. (Stand 21. Dezember 2017). Die „Österreichische Krebshilfe“ begründet ihre Forderung so: „Das generelle Rauchverbot in der Gastronomie zählt in Europa mittlerweile zum Standard, dem Österreich noch immer hinterher hinkt. Mit einer Aufhebung der 2015 beschlossenen Novelle des Tabakgesetzes geht Österreich weiterhin als ‚Europas Aschenbecher‘ keinen neuen Weg. Es ist völliger Irrsinn, die endlich begonnene Trendwende jetzt plötzlich wieder umzukehren und nachhaltig zu vernichten.“

Mediziner warnen vor dem Rauchen

Honorige Universitätsprofessoren votieren für diese Petition. So Universitätsprofessor Hellmut Samonigg: „In Österreich ist der Zigarettenkonsum überdurchschnittlich hoch und das Einstiegsalter bei Jugendlichen besonders niedrig. Als Mediziner kann man dem nicht länger zusehen,“ und Kollege Paul Sevelda: „Rauchen ist an einer Vielzahl unterschiedlicher Krebsleiden beteiligt. Wir fordern daher einen umfassenden Nichtraucherschutz, insbesondere der Jugend.“

Die Wirtschaftskammer NÖ vertritt jedoch in dieser Causa die Meinung der Bundesregierung. „Eine drohende Rauchersteuer haben wir in Verhandlung am 20. Dezember verhindern können“, ist Mario Pulka, Fachverbandsobmann der Gastronomie der WKÖ, stolz.

Alles soll bleiben, so wie es war

Die Wirtschaftskammer präferiere nicht das sogenannte „Berliner Modell“, denn dort gebe es die generelle Regelung, dass die Lokalbesitzer bis 80 Quadratmeter Wahlfreiheit haben. Unter der Auflage, dass keine selbst gemachten warmen Speisen verabreicht werden. Pulka: „Das hat zur Folge, dass Cateringfirmen beauftragt werden.“

Die Wirtschaftskammer will, dass das bestehende Gesetz beibehalten wird. „Wirte sollen auf keinen Fall mehr investieren müssen“, so Pulka, die Quadratmetergrenze von 50 soll kulant aufrecht bleiben.

„Weniger Jugendliche würden rauchen, wenn das in den Lokalen nicht so chic wäre. Vor den Wahlen wird etwas versprochen, was nachher nicht gehalten wird.“ Ärztin Petra Fabritz

Für die Klosterneuburger Internistin Petra Fabritz ist das alles unverständlich. „Mit großer Trauer habe ich die Meldung vernommen.“ Dass die Wirkung eines Verbots messbar ist, habe Italien gezeigt. Dort seien Herzinfarkte deutlich zurückgegangen. „Viel weniger Jugendliche würden rauchen, wenn das in den Lokalen nicht so chic wäre. Vor den Wahlen wird immer etwas versprochen, was nachher nicht gehalten wird. Ich habe die Petition unterschrieben“, ist sich Internistin Fabritz ihrer Sache sicher.