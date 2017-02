Klosterneuburg

Der nächste Urlaub kann nie früh genug kommen. Und so machen sich Herr und Frau Österreicher schon jetzt Gedanken, wo der nächste Trip hingehen soll – auch wenn sie erst im Sommer stattfinden wird. Für die Diagnose Fernweh gibt es nur eine richtige Therapie: nämlich einen Urlaub buchen. Und wohin der führen soll, verraten die Reisebüros der Stadt.

Kreuzfahrten als Trend des Jahres

„Bei uns boomen Kreuzfahrten“, erzählt Dagmar Stöckl von Papageno Touristik. Matrosen, und solche, die es gerne werden möchten, stechen vor allem in die nordischen Meere. Aber auch das Mittelmeer verliert seinen Reiz bei den Klosterneuburgern nicht – sie lernen es aber aus

einer anderen Perspektive kennen: nämlich ebenfalls vom Schiff aus.

Während an Bord, am Strand oder wohin die Reise auch führt vor allem Sorglosigkeit und Entspannung angesagt ist, gilt das bei der Planung keineswegs. Da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Stöckl: „Selbstverständlich hat auch die politische Lage eines Landes Auswirkungen.“ Momentan zieht es die Reiselustigen vermehrt nach Kuba, Ägypten verzeichnet – nach dem drastischen Rückgang im Vorjahr – ebenfalls wieder ein Plus.

Politische Lage sorgte für Buchungs-Einbrüche

Die touristischen Folgen von Politik sieht auch Hermine Schumacher vom Reisebüro Babenberg: „Vor allem das letzte Jahr war schlimm. Nach dem Anschlag in Nizza hatten wir im Reisebüro einen Einbruch.“ Heuer hat sich die Lage wieder beruhigt, die Klosterneuburger reisen wieder mehr. Besonders die Ferne – Australien, Kanada, die Emirate oder kanarische Inseln – reizen die Kunden vom Reisebüro Babenberg.

Eine Fernreise hat auch die Expertin selbst im Visier: „Wir lieben Tango Argentina und fliegen seit Jahren dort hin. Im Spätherbst planen wir eine Tanzreise nach Argentinien“, freut sich Schumacher.