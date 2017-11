Pendler kennen das Bild: ein voller Bus, der auf dem Weg von oder nach Wien in der Haltestelle stehen bleibt. Um die Überlastung einzudämmen, kommen Gelenkbusse zum Einsatz. Die Öffis mit doppelter Kapazität halten mehrmals direkt an der B 14 und nicht wie bisher in einer Einbuchtung.

Längere Wartezeiten für Autofahrer bringe der Rückbau der Bushaltestellen aber nicht mit sich, versichert Verkehrsstadtrat Johannes Kehrer. Der PUK-Politiker meldet sich nach dem NÖN-Artikel von vergangener Woche zu Wort und meint: „Haltestellen auf der Fahrbahn kosten, besonders im dichten Pendlerverkehr zu Spitzenzeiten, Autofahrern kaum Zeit.“

Längere Fahrtzeiten sind nur gefühlt

Denn die Pkw-Lenker, so Kehrer, haben die Kolonne ohnehin bald wieder eingeholt. „Man muss zwar öfter stehenbleiben, was einem subjektiv deutlich langsamer vorkommt, der reale Zeitverlust hält sich aber in Grenzen“, betont der Verkehrsstadtrat.

Die Gelenkbusse fahren ab Sommer 2018 entlang der B 14. Die Linie 239 wird auf die doppelten Busse umgestellt, um Platz für Pendler zu schaffen.