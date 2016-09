Im Jahr 2005 wurde die Schaumweinsteuer auf Null gesetzt und 2014 wieder eingeführt. Sie beträgt einen Euro pro Liter. Der Grund, warum die Schaumweinsteuer in Österreich wieder aktiviert wurde, liegt in der Uneinigkeit der Regierungsparteien die Luxussteuer betreffend. 2014 wollte die SPÖ die Einführung der Luxussteuer, die ÖVP war dagegen. Der Konsens hieß Schaumweinsteuer.

„Eine vernachlässigbar Bagatell-Steuer, die den Sekterzeugern und Winzern erheblich schadet.“

Wolfgang Hamm, Weingutsleiter Stift

„Mit Luxus hat Sekttrinken in Österreich nichts mehr zu tun“, weiß Karl Inführ, Sekterzeuger in Klosterneuburg, und verweist auf den Durchschnittspreis von 4,94 Euro pro Flasche. Dass bei diesem Preis 0,90 Euro Schaumweinsteuer abzuliefern ist, bedeutet für den Vertreter aller Sekterzeuger in Österreich

einen klaren Wettbewerbsnachteil, vor allem gegenüber der Italienimporte von Prosecco und Frizzante.

„Diese Steuer schadet mehr, als sie bringt“, ist Inführ überzeugt und legt diesbezüglich seine Rechnung (siehe Infobox) vor. Er selbst hätte nach Wiedereinführung 2014, als Auswirkung der Steuer, fünf Mitarbeiter entlassen müssen.

Dass 2015 von 17,4 Millionen Euro Steuereinnahmen nach Abzug der Kosten lediglich 1,5 Millionen übrig bleiben, bestätigt auch der Weingutsleiter des Stifts Klosterneuburg Wolfgang Hamm. „Eine vernachlässigbare Bagatell-Steuereinnahme, die den Sekterzeugern und Winzern erheblich schadet“, ist Hamm überzeugt. Bezifferte der Staat den Verwaltungsaufwand für die Unternehmen bei der

Umsatzrückgang seit Einführung der Sektsteuer

Was die Sekterzeuger wirklich unruhig werden lässt, ist der Umsatzrückgang seit Einführung der Sektsteuer. Wurden 2013 noch 26,58 Flaschen Sekt und Champagner verkauft, so waren es 2015 nur mehr 21,06, was einen Rückgang des Umsatzes von 5,52 Millionen Flaschen bedeutet. Dagegen ist der Absatz von Frizzante und Prosecco in diesem Zeitraum um zwei Millionen gestiegen. „Ein klarer Beweis dafür, dass hier eine Wettbewerbsverzerrung herrscht, die weiter untragbar ist“, argumentiert Karl Inführ.

3.000 Winzer in ganz Österreich müssen den Einbruch bei der Sekterzeugung hinnehmen. „Ich verlange die Rücknahme der völlig kontraproduktiven Sektsteuer“, so Weinbaupräsident und Nationalratsabgeordneter Johannes Schmuckenschlager.

