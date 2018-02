Die NÖ Kreativakademie startet ins nächste Semester. In Klosterneuburg können Kinder und Jugendliche ihre kreativen Talente wieder ab 10. März in der Filmakademie und ab 24. März in der Malakademie entfalten.

Bei dem schöpferischen Prozess werden die Kinder und Jugendlichen von professionellen Kunstschaffenden begleitet: In der Filmakademie zeigt Kristian Schark, wie aus einer originellen Idee dank Drehbuch, Regie, Kamera, Ton, Licht und Schnitt ein ganzer Film entsteht. In der Malakademie steht Franz Schwarzinger mit Rat und Tat zur Seite und schafft mit einer wohltemperierten Mischung aus Lernen und Spaß am Malen das ideale Klima für junge Künstlerinnen und Künstler.

Das Angebot der NÖ Kreativakademie in Klosterneuburg richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren und ist Teil eines weitverzweigten Netzwerkes im gesamten Bundesland. Mit 92 Akademien an 38 Standorten ist die Angebotspalette der NÖ Kreativakademie ein fixer Bestandteil der niederösterreichischen Kultur- und Bildungslandschaft. Unter dem Dach der NÖ Kreativ GmbH ist die Kreativakademie in das vielfältige regionale Angebot der Kultur.Region.Niederösterreich eingebettet.

Nähere Informationen und Möglichkeit zur Anmeldung: www.noe-kreativakademie.at.