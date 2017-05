Klosterneuburg

FP-Stadtrat Josef Pitschko kritisiert die hohen Zuschüsse, die dem AST zukommen. | NOEN, NÖN

Um die Interessen der Klosterneuburger Vereine organisatorisch und strukturell zu bündeln und das Standortmanagement mit den Agenden des Tourismus als zentrale Anlaufstelle zusammenzuführen, wurde 2016 der „Verein Stadtmarketing“ gegründet. Dabei sollen die Aufgaben des Tourismusvereins und die des im Rathaus etablierten Standortmanagements vom Verein übernommen werden. Das sollte in der letzten Gemeinderatsitzung beschlossen werden.

Eigenartige Allianz: Der Grüne Gemeinderat Martin Zach (l.) ist mit Stadtrat Josef Pitschko gegen die Auslagerung des Stadtmarketings in einen Verein. | NOEN, NÖN

Dagegen hatten die Grünen, mit einem Gegenantrag, und die FPÖ mit einem Dringlichkeitsantrag, entschieden etwas. Beiden Oppositionsparteien geht es darum, dass Agenden, die eigentlich Aufgaben der Stadt sind, an einen von der Stadt finanzierten externen Verein ausgelagert werden sollen, ohne Kontrollmöglichkeit der Stadtgemeinde.

Gemeinderat Martin Zach (Grüne): „Diese Aufgabe ist von der Stadt zu erfüllen, und wir wollen auch die entsprechenden Projekte prüfen können.“

"Was will eine Stadt erreichen und was ist die Zielgruppe"

„Beim Stadtmarketing geht es im Kernbereich um eine Aufgabe der Stadtgemeinde“, stößt Stadtrat Josef Pitschko (FPÖ) ins selbe Horn. Es ginge doch erst einmal um die Fragestellung, was will eine Stadt erreichen und was ist die Zielgruppe. Danach könne man erst Maßnahmen setzen.

„Der Tourismusverein hat in der Vergangenheit Gemeindegeld bekommen. Was hat man jetzt geändert? Der Einfluss der Stadt ist höher, weil wir mehr Politiker in den künftigen Vorstand versenden können“, verteidigt Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager seinen Antrag. Und einen Vorteil gäbe es noch: Der Stadtmarketingverein sei vorsteuerabzugsberechtigt, die Stadtgemeinde nicht. Kontrolle sei durch das Vetorecht der durch die Stadtgemeinde Entsandten gegeben.