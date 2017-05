Seit 1913 ist das Strandbad (früher Englbad) in der Hand der Stadtgemeinde Klosterneuburg. Fast ebenso lang wird dort einmal im Jahr ein Fest für die Bevölkerung ausgerichtet. War es vorerst der Strandbadklub, der für die Kosten des Festes aufkam, so unterstützte in der Folge die öffentliche Hand das Fest. Bis die Stadtgemeinde – nach Auflösung des Strandbadklubs – vollends die Kosten des jährlichen Sommerfestes übernahm. Höhepunkt des Strandbadfestes stellte, dann schon traditioneller Weise, ein Feuerwerk dar, das sprichwörtlich „alle Stückerln“ spielte. Die Kosten des jährlichen Spektakels, dessen Organisation – gegen Salär – eine professionelle Eventagentur übernahm, betrugen einschließlich Feuerwerk etwa 30.000 Euro. Im Herbst 2016 wurden diese Kosten im Budget-Voranschlag 2017 berücksichtigt, nun aber gestrichen.

Keine konkreten Gründe für die Streichung des Budgetpostens

Der zuständige Stadtrat Martin Czerny (ÖVP) kann keine konkreten Gründe für die Streichung des Budgetpostens nennen. „Ich kann nur sagen, dass ich den Budgetposten Strandbadfest im Herbst in das Budget hineingenommen habe. Es werde laut darüber nachgedacht, ob man das Strandbadfest nicht – gleich wie das Höfefest – nur mehr alle zwei Jahre durchführen solle. Czerny: „Ich wäre für diese Lösung, obwohl ich ein erklärter Fan dieser Veranstaltung bin.“

„Das ist eine Sauerei“, reagiert der Grüne Stadtrat Sepp Wimmer auf gewohnt heftige Weise auf diese Nachricht, die auch für ihn überraschend war. Er hätte sich zwar mit dem Budgetvoranschlag vor dem Beschluss beschäftigt, dass der Posten Strandbadfest nicht mehr enthalten war, sei ihm durch die Komplexität des Budgets nicht aufgefallen. „Für alles andere gibt die Stadtgemeinde Beträge in Millionenhöhe aus, aber wenn es um das Wohl der Bevölkerung geht, wird der Sparstrumpf ausgepackt“, schimpft Wimmer weiter.

Wimmer greift Bürgermeister an

Wimmer greift in diesem Zusammenhang bewusst Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager an: „Das ist ein Armutszeugnis des Bürgermeisters.“ Er habe schließlich diese Entscheidung abgesegnet und daher auch gewollt.

Für Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager hat sich die Struktur des Festes in den letzten Jahren stark verändert. Heute werfe das Strandbadfest hohe Kosten auf. „Man muss die Balance wahren.“ In einem Jahr, indem es ohnehin sehr viele Veranstaltungen gäbe, könne man damit eine Einsparung erzielen. Ein weiterer Punkt wäre, dass das Fest auch in veranstaltungstechnischer Hinsicht auf einen älteren Bescheid abstellt und im Sinne der Sicherheit überarbeitet werden muss.

