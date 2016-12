Klosterneuburg

Die Adventzeit ist für viele nicht nur mit Ruhe und Besinnlichkeit verbunden. Die Vorbereitungen auf das Weihnachtsfest laufen auf Hochtouren. Geschenke müssen gekauft, der richtige Baum ausgesucht und auch die ein oder andere Weihnachtsfeier besucht werden. Auch wenn es in dieser Zeit manchmal hektisch zugeht, kehrt am 24. Dezember bei den Meisten Ruhe ein, und die Zeit mit der Familie wird genossen. So ergeht es auch den Klosterneuburger Promis. Denn die Feiertage gehören ganz der Familie.

„Wir feiern im Kreis der Familie. Meine Mutter und meine Schwester mit ihrem Mann kommen zu uns“, freut sich Landeshauptmann-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner auf das Fest. Außerdem verbringen noch ihr Gastkind aus Washington State und ihre beiden Patenkinder die Feiertage, die ganz traditionell gefeiert werden, bei ihr. Weihnachten gehört für Mikl-Leitner ganz klar der Familie. Daher nimmt sie an den Feiertagen auch keine offiziellen Termine wahr. Daran hält sich auch Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager.

Ein Fest für die ganze Familie

Den 24. Dezember verbringt er im engsten Familienkreis mit seiner Frau Andrea und den beiden Kindern Clara und Theo. Nach dem Besuch der Kindermette in St. Martin findet zu Hause die Bescherung statt. „Da schauen wir dann, ob das Christkind etwas gebracht hat“, meint Schmuckenschlager schmunzelnd. Am zweiten Weihnachtsfeiertag geht es bei der Familie Schmuckenschlager eher turbulent zu. „Nur der engste Familienkreis besteht aus 30 Personen, darunter 16 Kinder“, so Schmuckenschlager. Mit allen Geschwistern und ihren Kindern wird dann im Heurigenlokal der Familie gefeiert.

„Wenn es sich ausgeht und wir nicht zu angegessen sind, besuchen wir auch die Christmette.“



Fußball-Legende Herbert Prohaska

Die Familie steht auch bei Fußball-Legend Herbert Prohaska an erster Stelle: „Zuerst feiern meine Frau, meine Schwiegermutter und ich bei uns zu Hause.“ Dann geht es weiter zu seinen beiden Töchtern. „Wenn es sich ausgeht und wir nicht zu angegessen sind, besuchen wir auch die Christmette“, erzählt Prohaska, bei dem die Tradition, seit er selbst ein Kind war, hochgehalten wurde. Am 25. Dezember ist dann die gesamte Familie und drei Hunde bei Prohaska zum Weihnachtsgansl-Essen.

Nicht ganz so traditionell ist das Weihnachtsfest bei Christine „Mausi“ Lugner. „Wir haben keinen Baum, sondern eine Weihnachtspalme“, erklärt Lugner. Diese wird allerdings natürlich auch mit Lametta, Kugeln und Lichterketten geschmückt. Auch wenn der Weihnachtsbaum extravagant ist, dürfen viel Essen, viele Packerln und Kekse bei ihrem Weihnachtsfest nicht fehlen.

Für alle Eltern eine Herausforderung

Bereits den ganzen Advent stimmt Kabarettist Gery Seidl sein Publikum mit dem Adventprogramm „Aufputzt is – Ein Weihnachtsdebakel“ auf das Fest ein. Er selbst feiert das Fest eher traditionell mit seiner Familie zu Hause. „In meiner Kindheit war der Weihnachtsbaum in einem Extra-Zimmer, das keiner betreten durfte“, erzählt Seidl. In seinem eigenen Haus gibt es allerdings so ein Zimmer nicht. Daher wird der Baum gemeinsam mit seiner Tochter bereits am 23. Dezember geschmückt: „Unserer Tochter haben wir erzählt, dass das Christkind dafür leider keine Zeit hat.“ So startet das Fest für Seidl und seine Familie eigentlich schon am 23. Dezember.

Ähnliche Probleme hat auch sein Kabarett-Kollege Klaus Eckel: „Unsere Tochter ist jetzt sechs Jahre alt und glaubt langsam nicht mehr ans Christkind. Daher versuchen wir alles, um die Illusion noch aufrecht zu halten“. Außerdem steht er – wie viele andere Eltern auch – vor der großen Herausforderung, dass sich die Kinder nicht nur auf die Packerl stürzen. Auch wenn er sich bereits auf Weihnachten freut, ist es für Eckel gar nicht so leicht, in Weihnachtsstimmung zu kommen.

„Aufgrund der Klimaerwärmung braucht es schon alte Filme, um in Weihnachtsstimmung zu kommen“, verrät Eckel sein Rezept. Außerdem hätte er schon daran gedacht, dass man Weihnachten und Ostern zusammenlegen könnte. „Wir feiern Weihnachten vielleicht eh bald in der Badehose, da könnten wir auch bemalte Ostereier auf den Christbaum hängen“, meint Eckel augenzwinkernd.

Im Dienst für die Menschen

Aber auch zu Weihnachten gibt es viele Menschen, die arbeiten müssen. Dies gilt auch für viele Chorherren des Stifts Klosterneuburg, die an sich den 24. Dezember sehr besinnlich begehen. „Der Tag beginnt wie immer mit dem Morgengebet. Anschließend ist Gottesdienst, nach diesem dann Frühstück“, berichtet Generalabt Bernhard Backovsky. Auch wenn viele Chorherren Verpflichtungen haben, versuchen sie so viel Zeit wie möglich gemeinsam zu verbringen. Aber natürlich bleibt auch für jeden Chorherren etwas Zeit, für persönliche Ruhe, die lieben Erinnerungen und Besinnung. Die Gratulation zum Weihnachtsfest findet beim Abendtisch statt. „Dann ist schon die Einstimmung für die Christmette, die unsere Gemeinschaft mit mir und den Mitfeiernden in der Kirche begehen“, erzählt Backovsky.

Nicht nur die Chorherren sind zu Weihnachten im Einsatz. Auch Chefinspektor Georg Wallner hat am 24. und 25. Dezember Dienst. „Ich kann nur jedem, der anruft, frohe Weihnachten wünschen“, so Wallner und wünscht dies auch allen Klosterneuburgern, die Weihnachten im Kreis ihrer Familie verbringen werden.