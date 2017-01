Am 23. Jänner startet auch in Klosterneuburg das Volksbegehren gegen CETA, TTIP und TiSA. Bis 30. Jänner können die Klosterneuburger im Rathaus das Volksbegehren unterzeichnen.

„Der Nationalrat möge ein Bundesverfassungsgesetz beschließen, das österreichischen Organen untersagt, die Handelsabkommen mit den USA (TTIP) und Kanada (CETA) oder das plurilaterale Dienstleistungsabkommen (TiSA) zu unterzeichnen, zu genehmigen oder abzuschließen.“ So der Text des Volksbegehrens gegen die Freihandelsabkommen TTIP und CETA und das Dienstleistungsabkommen TiSA.

NGO’s wie „Attac“, „Global 2000“ und „Greenpeace“ unterstützen das Volksbegehren. Die von den NGOs mit Unterstützung der Grünen organisierte europäische Bürgerinitiative „Stopp TTIP“ brachte es 2015 auf über drei Millionen Unterschriften in Europa. In allen neun Bundesländern, vom Nationalrat, Bundesrat und den Landeshauptleuten gab es Resolutionen gegen die Handelsabkommen. Auch im Klosterneuburger Gemeindeparlament forderten die Grünen eine gemeinsame Resolution. Die scheiterte aber am Veto der ÖVP. Sepp Wimmer, Fraktionschef der Grünen: „Wir hoffen, dass diesmal auch die ÖVP und Bürgermeister Schmuckenschlager die Sorgen der Bevölkerung bezüglich TTIP und CETA ernst nimmt.“

Schmuckenschlager bleibt bei seiner Meinung

„Wir werden bei unserer Meinung bleiben, denn es ist nicht abzuschätzen, welche Vor- oder Nachteile diese Handelsabkommen mit sich bringen“, so Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager. Klosterneuburger sei eine Stadt, die von internationaler Vernetzung profitiere, wie man am Beispiel IST-Austria sehe, und darum sei Vorsicht geboten. Die jüngste Entwicklung mit dem Brexit und die Wahl von Trump zum US-Präsidenten machen das Thema Handelsabkommen zu großen politischen Themen. „Da darf man den Beitrag Klosterneuburgs nicht überschätzen“, so Bürgermeister Schmuckenschlager.