Auch wenn man es der Bezirkskommandantin Sonja Fiegl nicht ansieht, seit dem vergangenen Sommer sind es zehn Jahre, dass sie diese Position bekleidet. Seit 1. Jänner liegt auch Klosterneuburg in ihrem Verantwortungsbereich. Mit der NÖN spricht sie über ihre Herausforderungen, Themen, die ihr besonders wichtig sind, und die Babenbergerstadt.

„Mein besonderes Anliegen in meiner Arbeit gilt der Gewaltprävention und der familiären Gewalt, da vor allem gegenüber Frauen“, leitet die Bezirkskommandantin von Tulln, Sonja Fiegl, das Gespräch ein. Gerade als Frau hieß es, in ihrem Beruf stets zu kämpfen. „In früheren Zeiten war das nicht einfach. Ich habe stets die Chancen, die sich mir geboten haben, mit voller Entschlossenheit ergriffen“, verrät Fiegl ihr Erfolgsgeheimnis.

Derzeit versehen in ihrem Bezirk 155 Mitarbeiter ihren Dienst, fast 30 Prozent davon sind Frauen bei der Polizei. „Tendenz steigend, und im Bezirk Tulln haben wir eine relativ hohe Frauenquote“, ist Fiegl stolz.

Mit ihrem Anliegen der Gewaltprävention stößt sie selbstverständlich auch in ihrem neuen Aufgabengebiet Klosterneuburg auf offene Ohren. „Es wird in den nächsten Monaten zu Gewaltprävention in der Familien mehrere Aktionen gemeinsam mit den ÖVP-Frauen geben“, erklärt Fiegl weiter.

Gute Zusammenarbeit mit Klosterneuburgern

In der Babenbergerstadt habe sie gleich auf Anhieb einen guten Kontakt vorgefunden. „Postenkommandant Georg Wallner und ich haben sofort einen Draht zueinander gefunden“, so Fiegl. Bei einem ersten Besuch in der Polizeistation ist ihr aber auch eines sofort aufgefallen: Die Station ist in die Jahre gekommen. „Mein erster Schwerpunkt in der Arbeit im vergrößerten Bezirk wird sicher eine Generalsanierung der Polizeistation Klosterneuburg sein“, nimmt sich Fiegl gleich einiges vor.

Ihr sei es besonders wichtig, dass sich auch die Beamten in der Polizeistation wohlfühlen. „Der berufliche Alltag kann für die Polizisten schon schlimm genug sein, da sollte die Dienststelle dann auch ein Platz sein, an dem man sich gerne aufhält“, begründet sie weiter.

Ansonsten sieht sie die Aufgabe der Polizei in der Zusammenarbeit mit der Bevölkerung. Gerade die Aktion „Gemeinsam sicher“ sollte hier die Hemmschwelle senken. „Ich habe zwar nicht das Gefühl, dass das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung abnimmt, aber es ist wichtig, Bereitschaft zu zeigen, dass der Bürger mit seinen Anliegen und Problemen jederzeit zu uns kommen kann“, schätzt sie besonders das Vertrauen, das ihr im Bezirk Tulln entgegengebracht wird.