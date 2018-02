Ein Thema, das bei fast jeder Wahl wieder auftaucht, ist die Verlängerung der Wiener U4 nach Klosterneuburg. Neu ist dieses Mal aber, dass sich ein Wiener Bezirksvorsteher für die Umsetzung ausspricht.

„Eine Verlängerung der U4 wäre insofern positiv, als dass das Umsteigen in Heiligenstadt wegfallen würde“, betont der Döblinger Bezirksvorsteher Adolf Tiller von der ÖVP. Er würde sogar eine Verlängerung auf den Schienen der Franz-Josefs-Bahn bis nach Tulln begrüßen. Den Pendlern würde das sehr viel bringen. Die Park&Ride-Anlage in der Muthgasse ist 120 Meter von der U-Bahn entfernt, ist aber kostenpflichtig. Das funktioniere zwar derzeit problemlos, mit Verlängerung wäre es aber sinnvoller.

„Bald wird die Ausschreibung für die U-Bahnen gemacht. Es wäre eine Kostenersparnis, wenn gleich Zweisystemfahrzeuge angeschafft werden.“ Reinhard Müller, Arbeitskreis öffentlicher Verkehr

Klosterneuburgs Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (VP) pflichtet Tiller bei: „Die Verlängerung kann nur ein Vorteil sein.“ Er sieht das Thema aber eher als Überbegriff für den gesamten öffentlichen Verkehr, über den diskutiert werden müsse. Ob im Endeffekt wirklich die U-Bahn verlängert werden solle oder die S-Bahn-Verbindung verbessert, sei dann im Detail zu besprechen.

Mit dem 15-Minuten-Takt ist schon viel gelungen“

„Mit dem 15-Minuten-Takt ist schon viel gelungen“, sagt Verkehrsstadtrat Johannes Kehrer (Plattform Unser Klosterneuburg), der selbst Pendler ist. Er spricht sich dafür aus, die vorhandene Infrastruktur zu nützen und so zu einer Verbesserung der Takte zu kommen. Denn für ihn sind beim Thema U-Bahn-Verlängerung noch viele technische Fragen ungeklärt. „Wichtige Themen sind unterschiedliche Höhen bei den Haltestellen, dass die S-Bahn schneller fahren kann, und auch die hohen Kosten, die bei einer Verlängerung entstehen würden“, so Kehrer.

„In Athen ist es Realität, dass U-Bahn und Staatsbahn die gleichen Schienen verwenden“

Technische Probleme sieht Reinhard Müller vom Arbeitskreis öffentlicher Verkehr nicht: „In Athen ist es Realität, dass U-Bahn und Staatsbahn die gleichen Schienen verwenden.“ Möglich ist das durch Zweisystemfahrzeuge. Diese können sowohl durch Wechselstrom auf der Bundesbahn-Strecke und Gleichstrom auf der U-Bahn-Strecke gespeist werden.

Außerdem wäre jetzt eine optimale Gelegenheit: „Bald wird die Ausschreibung für die U-Bahnen vom Typ-X gemacht. Es wäre eine Kostenersparnis, wenn gleich Zweisystemfahrzeuge angeschafft werden.“ Aber auch ein Umbau der alten Garnituren ist möglich, wie auch der Döblinger Bezirksvorstand weiß: „Siemens erzeugt solche Triebfahrsysteme.“

Auch die Probleme mit unterschiedlich hohen Bahnsteigen können laut Müller leicht gelöst werden, etwa indem zwei Bahnsteige hintereinander gebaut werden, die Anhebung des Niveaus könnte wie in Athen mit Fertigteilen erfolgen. In Heiligenstadt müssten für die Verbindung mit Klosterneuburg die 1924 ausgebauten Gleisverbindungen wieder hergestellt werden.

In der Kostenfrage sieht der Döblinger Bezirksvorstand keine allzu großen Probleme. „Es sind an sich auch keine Neuanschaffungen bei den Zügen nötig, es können auch Umbauten durchgeführt werden. Die Firma Siemens bietet das an“, so Tiller.