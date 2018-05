Der Verzicht auf Süßigkeiten, Alkohol oder Zigaretten steht bei vielen Menschen in der Fastenzeit auf dem Plan. Die Schüler der privaten Montessorischule „GaLeMo“ haben sich da ein anderes Ziel gesteckt: Sie verzichteten darauf, mit dem Auto in die Schule gebracht zu werden. Für dieses Engagement erhielten sie nun den mit 500 Euro dotierten Preis der Aktion „Autofasten“ des Umweltbüros der Erzdiözese Wien.

Die Aktion „Autofasten“ passt dabei perfekt zu der Montessoripädagogik. Der achtsame Umgang mit der Umwelt und die Selbstständigkeit der Kinder soll gefördert werden.

Während des „Autofastens“ achteten die Schüler darauf, dass sie den Schulweg zu Fuß, mit dem Fahrrad, Scooter oder den Öffis zurücklegten. In einem Mitmachkalender in Form eines Baumes haben die Schüler der Primaria, erste bis dritte Schulstufe, dabei festgehalten, wie sie in die Schule gekommen sind.

Ein Grün, das sich fortsetzen wird

Für einen Tag, an dem die Kinder zu Fuß, den Öffis oder mit dem Rad in die Schule kamen, wuchs ihr Baum um ein grünes Blatt. Gelbe Blätter standen für einen Tag, an dem sie mit einer Fahrgemeinschaft in die Schule kamen und Rot, wenn sie alleine im elterlichen Auto in die Schule gebracht wurden.

Durch den Ehrgeiz der Kinder waren ihre Mitmach-Bäume übersäht mit grünen Blättern. Dieses Grün setzt sich nun auch weiter im Garten der „GaLeMo“ fort. Denn ihren Preis verwenden die Schüler zur Umgestaltung des Gartens der Schule.