Trotz heftigen Protests, zuletzt vom WWF – „Die Übersiedlungskosten von über 46 Millionen Euro werden im Endeffekt dem Umweltschutz fehlen“ - hält das neu besetzte Umweltministerium laut einer APA-Meldung am Umsiedlungskonzept für das Umweltbundesamt (UBA) nach Klosterneuburg fest: „Es gibt grundsätzlich nichts, was dagegen spricht.“

Lösung für Mitarbeiter soll gefunden werden

Wichtig sei es, dass eine gute Lösung für die Mitarbeiter gefunden werde, so die neue Umweltministerin Elisabeth Köstinger. Der neue Standort in Klosterneuburg soll 2022/23 fertig sein. Die aktuellen Standorte des Bundesamtes in Wien seien aufwendig zu sanieren gewesen, und Niederösterreich habe eine Kofinanzierung für den neuen Standort übernommen.

Wilde Proteste selbst aus den Reihen der Wiener ÖVP begleiteten die Bekanntgabe des Vorhabens, das UBA nach Klosterneuburg zu verlegen. „Reine Geldverschwendung“, so das eine Argument, als „Stärkung des ländlichen Raumes“ verstehen die Befürworter der Umsiedlung das Vorhaben.

Wiener Hauptsitz müsste aufwendig generalsaniert werden.

Der frühere Landwirtschaftsminister Andra Rupprechter unterschrieb mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager schon im Dezember des Vorjahres eine Absichtserklärung. So wie Ministerin Köstinger führte auch ihr Vorgänger einige Argumente für die Verlegung an: Derzeit gäbe es vier Standorte des UBA in Wien, was „zum Verlust von Produktivzeiten“ führe, des Weiteren müsste der derzeitige Wiener Hauptsitz aufwendig generalsaniert werden.

Ein weiteres Argument der neuen Umweltministerin ist die großzügige finanzielle Beteiligung durch das Land Niederösterreich und Klosterneuburg. So werden von 46 geplanten Millionen je sechs das Land und die Stadt übernehmen. Grundstück gibt es noch keines.