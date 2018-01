Sie sind beide Direktorinnen von jeweils zwei Schulen – und das mit Leib und Seele. Nun wurden sie für ihr jahrelanges Engagement für die Schüler von Klosterneuburg, Kritzendorf und Weidling geehrt: Ingeborg Berger, Direktorin der VS und NMS Hermannstraße, und Ursula Mürwald, Direktorin der VS Kritzendorf und der VS Weidling, wurde der Titel Oberschulrätin verliehen.

Damit die beiden Direktorinnen diesen Tag auf keinen Fall vergessen, haben sich die Lehrer und Schüler der vier Schulen etwas Besonderes ausgedacht. Ein abwechslungsreiches und sehr persönliches Programm umrahmte die Verleihung der Titel im Festsaal der Raiffeisenbank.

Vier Schulen und zwei Titeln

Neben Tänzen, Liedern, kleinen Theatersequenzen und einem Gedicht gab es für die beiden Direktorinnen jeweils ein besonderes Highlight. Die Lehrerinnen der VS Hermannstraße hatten sich zu einem gesanglichen Beitrag für Ingeborg Berger zusammengefunden. Die Teams der VS Kritzendorf und VS Weidling überraschten Ursula Mürwald mit einem gemeinsamen Liedbeitrag und Glückwünschen beider Schulen.

Neben Kollegen, Schülern und Eltern gratulierten auch zahlreiche Vertreter der Stadt, unter ihnen Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager und Schulstadträtin Maria Theresia Eder, und Plichtschulinspektor Helmut Zehetmayer, der den Preis an die beiden Direktorinnen überreichte.