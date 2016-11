Die Wahl in den USA hat alles bisher Dagewesene in den Schatten gestellt, zumindest was die Art des Wahlkampfes betrifft. Immobilienmogul Donald Trump verhinderte durch seinen Wahlsieg die erste amerikanische Präsidentin und hinterlässt ein großes Fragezeichen in der Weltpolitik. Was wird er tatsächlich von den angekündigten Drohungen in die Realität umsetzen? Die NÖN fragte bei den Klosterneuburger Fraktionen nach, was dieser Wahlausgang bedeuten könnte.

Keine Überraschung über Wahlausgang

Auch wenn Sepp Wimmer (Grüne), Stefan Mann (SPÖ), Walter Wirl (NEOS) und Josef Pitschko (FPÖ) nicht immer einer Meinung sind, über den Wahlausgang waren alle nicht sonderlich überrascht. „Dass Clinton so gute Umfragewerte hatte, ist für mich vollkommen unverständlich. Sie war als amerikanische Außenministerin inferior und hat völlig versagt“, so Pitschko, der als Beispiel anführt: „Mit Unterstützung der USA hat sich der ,Arabische Frühling’ zum ,Arabischen Winter’ entwickelt“, findet Pitschko eine Erklärung.

Sepp Wimmer macht die Ursache am Geschlecht der Demokratin aus: „Die etablierte Politik muss sich die Frage stellen, warum 59 Millionen Amerikaner einen vulgären, Frauen gering schätzenden Blender trotzdem zum Präsidenten wählen. Was ist die Ursache? Was läuft da schief in der etablierten Politik und in den Medien?“ Für Wirl kam lediglich das klare Ergebnis für Trump überraschend: „Die Meinungsforscher lagen nach dem Brexit-Votum wieder einmal krass daneben. Weltweit werden die Unzufriedenen und Wohlstands-Verlierer in ihrer Anzahl immer noch unterschätzt.“

Stefan Mann hat das Ergebnis ebenso erwartet: „Für Europa kann das schwierigere Zeiten bedeuten, da die USA möglicherweise unverlässlicher werden.“

Geschockt vom Wahlergebnis zeigte sich Johannes Kehrer (Liste Plattform unser Klosterneuburg): „Die Amerikaner haben die Politik der Eliten abgewählt und stattdessen einen sexistischen und ausländerfeindlichen gnadenlosen Populisten ohne wirkliche Lösungsansätze gewählt.“ Diese Entwicklung sei sehr bedenklich und dürfe nicht durch Verurteilung der Wähler abgetan werden. Probleme müssten wieder aufgegriffen werden. „Etwa, dass Arbeitsleistung wieder fair belohnt wird, und eine leistungsgerechte Umverteilung ist für den gesellschaftlichen Frieden offensichtlich überfällig“, so Kehrer.

Einig ist sich Kehrer mit Peter Hofbauer (Liste Hofbauer) in der schlechten Wahl der Gegenkandidatin Trumps, Hillary Clinton. „Sanders hätte Trump wohl geschlagen. Auch er stand für Veränderung und bot ernst zu nehmende Lösungsansätze“, so Kehrer. Und Hofbauer: „Meine Sympathien gehörten von vornherein nur Sanders. Er war Garant für echte, längst fällige Reformen und hätte gegen Trump jedenfalls gewonnen.“

„Nicht jede Stimme zählt gleich“

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager zeigt sich von der Deutlichkeit des Ergebnisses überrascht. Für ihn ist das amerikanische Wahlsystem mit den Wahlmännern befremdlich: „Damit zählt nicht jede Stimme gleich.“ Schmuckenschlager bezweifelt auch, dass Trump die diplomatischen Pfade Obamas weiter beschreitet. „Dadurch hängt alles vom Verhältnis zu den weiteren Großmächten ab. Hier können Spannungen sowie überraschende Partnerschaften entstehen“, versucht sich der Bürgermeister in Optimismus, wenngleich er auch sieht, dass man jeden Tag für die Entwicklung der Demokratie arbeiten und sie gegen Populismus verteidigen müsse.

Auswirkung auf Bundespräsidentschaftswahl

Dass das Wahlergebnis auch Auswirkungen auf die Bundespräsidentschaftswahl in Österreich haben könnte, beantworten die Klosterneuburger Politiker unisono mit „Ja“. „Wenn wir die Weltpolitik nicht den Populisten und Alleinherrschern wie Donald Trump überlassen wollen, müssen wir politische Kultur, die von wechselseitigem Respekt, Dialog, Vielfalt und Toleranz geprägt ist, offensiv verteidigen und gegen eine Zersplitterung stimmen“, argumentiert Schmuckenschlager.

Für Wimmer wird Hofer davon profitieren. „Die Taktik, nur den Gegenkandidaten anzupatzen, könnte auch für van der Bellen in die Hose gehen“, so Pitschko.

„Wird das Schreckgespenst Trump in den ersten Wochen durch gemäßigte Aussagen entschärft, könnten die Leute auch weniger Angst vor einem nationalistischen Präsidenten Hofer haben“, sieht Kehrer einen negativen Effekt aus Sicht Van der Bellens. Wirl glaubt, das Ergebnis helfe beiden Kandidaten gleichermaßen. Mann sieht das Wahlergebnis in den USA als Rückenwind für Norbert Hofer. „Es ist erkennbar, dass rüpelhafte Nichtpolitik salonfähig wird und viele Inhalte Trumps auch von Hofer vertreten werden.“