Richard Raz wird als Vizebürgermeister der Stadt Klosterneuburg seinen Hut nehmen. Für ihn wird Stadtrat Roland Honeder dieses Amt in Zukunft bekleiden. Das hat die ÖVP Klosterneuburg beschlossen. Offiziell wird die Rochade aber erst in der Gemeinderatssitzung im März 2018 durch Mehrheitsbeschluss.

„Ich gehe in Richtung des siebenten Lebensjahrzehnts. Die nächste Generation soll nach-rücken“, so der noch amtierende Vizebürgermeister. Als Stadtrat will Raz aber auch nach März 2018 tätig bleiben.

Sein Nachfolger ist vom Parteivorstand schon bestimmt worden. Es wird Stadtrat Roland Honeder sein.

„Ich freue mich auf diese Aufgabe und werde sie mit Fleiß und großer Demut aufnehmen“, so Honeder zu seiner neuen Funktion.

Vize vorausschauend und langfristig bestimmt

„Die ÖVP stand vor der Entscheidung, die Position des Vizebürgermeisters vorausschauend und langfristig zu besetzen“, so Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager. Nach interner Beratung hätte sich der Vorstand einstimmig für Roland Honeder als Nachfolger von Richard Raz ausgesprochen. Schmuckenschlager: „Der frühe Zeitpunkt der Festlegung gibt Honeder die Möglichkeit, sich in aller Ruhe und Ordnung auf diese Aufgabe vorzubereiten und seine private und berufliche Situation mit dem entstehenden Mehraufwand in dieser Position abzustimmen.“

Richard Raz sei ein Garant für einen homogenen Übergang, war über Jahre immer ein verlässlicher Partner und wird dies auch weiterhin sein, so Schmuckenschlager. Die Volkspartei könne froh sein, ein Talent wie Honeder in Zukunft in einer Spitzenposition einsetzen zu können und auf die Unterstützung von Persönlichkeiten wie Raz auch künftig vertrauen zu dürfen.