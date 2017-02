Wer Matura machen will, muss eine vorwissenschaftliche Arbeit (VWA) ablegen. Sie ist die erste Säule der neuen Matura in Österreich. Die VWA ist in gewisser Weise der Nachfolger der Fachbereichsarbeit, anders als diese ist die VWA jedoch für alle Schüler der Allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS) und der Berufsbildenden höheren Schulen (BHS) verpflichtend.

Die angehenden Maturanten werden dabei von Lehrpersonal betreut. Eine Lehrperson kann bis zu drei (auf eigenen Wunsch bis maximal fünf Schüler) betreuen. Bei der Wahl des Themas muss der Schüler das Einvernehmen mit der Betreuungsperson herstellen. Der Schüler muss in Kooperation mit einem ihm zugeteilten Betreuungsperson in der 7. Klasse ein Thema formulieren, an welchem er, nach der Bestätigung durch die Direktion und die Schulbehörde, arbeiten wird. Das Thema muss keinem Unterrichtsfach zugeordnet sein.

Online-Plagiatsprüfung und genaues Nachfragen

Jetzt werden Stimmen laut, dass diese Arbeit für die 7. Klasse zu schwer sei. Die Schüler seien überfordert. Das Lehrpersonal würde die Schüler nicht ausreichend unterstützen. Das Fazit dieser Überforderung sei, dass die Arbeit von den Eltern gemacht werde. Auch Studenten würden hier nützlich einspringen. Der Sinn der vorwissenschaftlichen Arbeit für Maturanten ginge verloren.

Robert Donner, Direktor des Klosterneuburger Gymnasiums: „Es ist natürlich zu hinterfragen, ob man von Schülern der 7. Klasse dasselbe verlangen kann wie von Studenten des zweiten Semesters.“ In seiner Schule werde aber vom Lehrpersonal ein hervorragender Support geleistet. Das Ergebnis wäre erstaunlich: Von 77 abgegebenen Arbeiten seien nur zwei nicht fristgerecht abgegeben worden. Die Arbeiten seien durchwegs positiv zu bewerten.

Ob die VWA aus den Köpfen und der Feder der Schüler stammt? Direktor Donner: „Es gibt eine Online-Plagiatsprüfung, und bei der abschließenden Diskussion fragen wir genau nach. Für Klosterneuburg kann ich den Vorwurf nicht nachvollziehen.“