Was bundesweit in einem Fiasko endete, ist in Klosterneuburg ein Feuerwerk des Erfolgs. So zumindest sehen es die Protagonisten der schwarz-roten Zusammenarbeit in der Stadtregierung. Dabei müssten die beiden nicht einmal, denn nach dem Überlauf des NEOS-Gemeinderats Peter Bachmann ins ÖVP-Lager hat die ÖVP wieder eine absolute Mehrheit im Gemeinderat. „Wir halten uns aber an unsere Vereinbarung“, versichert Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager.

Der Verlust der Absoluten machte eine 2015 Koalition notwendig. Die SPÖ machte sich erbötig, der Partner der ÖVP zu werden, und so wurde ein Papier der Allianz erarbeitet.

14 Punkte davon seien bereits erledigt, so die Koalitionäre.

"Klosterneuburg ist eine Lebensregion mit Vorzeigecharakter"

„Aus vielen Gesprächen und meinen bisherigen Erfahrungen bin ich felsenfest davon überzeugt, dass die vorherrschende politische Stabilität die Basis für eine positive Entwicklung der Stadt ist“, so Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager. Klosterneuburg sei eine Lebensregion mit Vorzeigecharakter. Und weiter: „Wir haben die Pflicht, alle Potenziale für die stetige Verbesserung und Entwicklung zu nutzen, anstatt Energie durch Streit zu vergeuden.“

Für den SPÖ-Parteivorsitzenden Stadtrat Stefan Mann ist seine Partei das „soziale Gewissen der Stadt“ und wird es auch in Zukunft sein. „Für uns ist wichtig, dass alle, egal ob jung oder alt, wohlhabend oder sozial schwach, egal ob mit Handicap oder aus einer Minderheit an unserer Gesellschaft und der Lebensqualität der Stadt teilhaben können“, so Mann.