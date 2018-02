2013 wurde das Geriatriezentrum Klosterneuburg in der Martin Straße geschlossen. Seither wartet das teilweise denkmalgeschützte Gebäude auf seine neue Bestimmung. Die Stadtgemeinde, allen voran Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager, war überrascht, als vom KAV (Wiener Krankenanstaltenverbund) ein Inserat vorgelegt wurde, worin Interessenten der Kauf des Grundstücks angeboten wurde.

Klarerweise ist ein Grundstück, das auf Kerngebiet – Sondergebiet Altersheim gewidmet ist, für einen Käufer nicht sonderlich interessant, es sei denn, es soll an selber Stelle tatsächlich ein Altersheim gebaut werden. Um möglichen Investoren das Projekt schmackhaft zu machen, wurden Inserate geschalten. Das KAV-Presse-Team in einer Stellungnahme gegenüber der NÖN: „In diesen Inseraten, die vor Veröffentlichung auch dem Bürgermeister zur Kenntnis gebracht wurden, steht lediglich ,Es besteht Potenzial für eine Umwidmung bzw. Erhöhung der Bauklasse’“.

Dies stößt Schmuckenschlager etwas sauer auf: „Ja, das kann man so machen. Die wollten dadurch wahrscheinlich den Druck erhöhen“, sagt Schmuckenschlager, nachdem die Stadtgemeinde vor vollendete Tatsachen gestellt wurde, will dem Druck aber keinesfalls nachgeben.

Umwidmung ist für Stadtchef unrealistisch

„Das wird alleine von der Verkehrssituation her nicht gehen. Außerdem ist gerade im Kerngebiet die Bebauungsdichte in Klosterneuburg ohnehin schon sehr hoch“, ist Schmuckenschlager gegenüber dem Vorhaben skeptisch.

Obendrein verweist er auf den Denkmalschutz des Haupttraktes. „Das wird ebenfalls schwierig, den zu umgehen“, so Schmuckenschlager. So einfach, wie sich der KAV das vorgestellt hat, wird das also nicht sein.

„Die Kuh ist noch nicht aus dem Stall“

„Nein, die Kuh ist hier noch lange nicht aus dem Stall. Wir werden aber mit jedem offen sprechen“, weist Schmuckenschlager auch auf den laufenden Stadtentwicklungsprozess hin, in den auch die Bevölkerung eingebunden ist. Dieser habe gegenüber allen Bauvorhaben Vorrang, festigt Schmuckenschlager die Position des Entwicklungsprozesses.