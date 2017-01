Klosterneuburg

„Auf das Christkind ist Verlass, es hält einmal mehr, was es verspricht“, so positiv zog Peter Buchmüller, Obmann der Bundessparte Handel der Wirtschaftskammer Österreich, eine erste Zwischenbilanz über das Weihnachtsgeschäft 2016 in Österreich. Die Klosterneuburger Geschäftsleute können sich dieser positiven Bilanz leider nur teilweise anschließen.

Klaudia Ernst „fairkleidet“

„Prinzipiell war das Weihnachtsgeschäft gut. Die langen Samstage waren aber eher mäßig“, erklärt Andrea Göttinger von „elektro-göttinger“. Zu den beliebtesten elektronischen Weihnachtsgeschenken, die im Geschäft am Stadtplatz gekauft wurden, zählten wieder Klassiker wie Espresso-Maschinen, Dampfbügelstationen und Rasierer. Der Weihnachtshit in diesem Jahr war allerdings ein beutelloser Handstaubsauger

eines britischen Herstellers.

Keine großen Veränderungen zu 2015

Auch wenn die Wirtschaftskammer Österreich in einer Prognose für das gesamte Weihnachtsgeschäft ein Plus von

einem Prozent prognostiziert, sind die Klosterneuburger Geschäftsleute nicht ganz so optimistisch. „In Summe war das Weihnachtsgeschäft gleich wie letztes Jahr – nicht besser, aber auch nicht schlechter“, erklärt Klaudia Ernst von „fairkleidet“ in der Leopoldstraße. Die genauen Zahlen hat sie sich derzeit allerdings noch nicht angesehen. Sie geht aber davon aus, dass es ein bisschen mehr als im Jahr 2015 war.

Auch wenn gerade zur Weihnachtszeit in einem Spielzeuggeschäft natürlich immer einiges los ist, kann Peter Hirnschall von „Spiele Peter“ am Stadtplatz keine positive Bilanz ziehen. „Das Geschäft zur Weihnachtszeit war heuer sehr schleppend. Generell ist das Geschäft schlechter, rauer und schwieriger geworden“, erklärt Hirnschall.

Keine einheitlichen Öffnungszeiten

Vor allem am Stadtplatz sei das Problem, dass sich die dort ansässigen Geschäftsleute nicht auf einheitliche Öffnungszeiten einigen könnten, ist sich Hirnschall sicher. „Viele Kunden kritisieren, dass sie nie wissen können, welches Geschäft wann offen hat“, berichtet Hirnschall. Daher würden viele potenzielle Kunden gleich wo anders hinfahren und dort ihre Einkäufe tätigen.

Diesen Kritikpunkt kennt auch Stadtrat Christoph Kaufmann. „Diese Diskussion gibt es seit 20 Jahren. Wahrscheinlich ist sie so alt wie das Einkaufen am Stadtplatz selbst“, erklärt Kaufmann. Allerdings obliege es jedem Geschäftsinhaber selbst, seine Öffnungszeiten festzulegen. „Wir können das nicht vorschreiben. Die Geschäftsleute müssen gemeinsam eine Lösung finden“, so Kaufmann.

Dass eine gemeinsame Lösung möglich sein kann, zeigt das Beispiel von „fairkleidet“. Inhaberin Klaudia Ernst hat sich zumindest mit ihren Nachbarn „Naturkost Moser“ abgesprochen, und nun haben die beiden Geschäfte die gleichen Öffnungszeiten.

Stadtgemeinde kann nur Infrastruktur schaffen

Auch wenn die Stadtgemeinde im Fall der Öffnungszeiten nichts unternehmen kann, wünscht sich Hirnschall mehr Unterstützung. „Es wird von der Stadtgemeinde zu wenig gemacht, damit die Leute hier einkaufen“, kritisiert Hirnschall. „Anreize, damit die Kunden in Klosterneuburg bleiben, müssen die Geschäftsleute über den Wirtschaftsverein selbst gestalten“, kontert Kaufmann.

Die Stadtgemeinde könne nur die passende Infrastruktur schaffen. So habe zum Beispiel die Neugestaltung des Stadtplatzes bereits zur Attraktivierung beigetragen. Außerdem sei die Stadtgemeinde laufend bemüht, Klosterneuburg weiter attraktiver zu gestalten. „Was möglich ist, machen wir“, versichert der Klosterneuburger Stadtrat Kaufmann.