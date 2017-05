Das Verwirrspiel um die Einbahnführung der Wiener Straße hat nun endlich ein Ende. Start ist der 15. Mai, aber was wirklich neu ist: Die Sperre der Spur stadtauswärts wird in zwei Etappen vollzogen.

Hieß es vor 14 Tagen noch, die Sperre einer Fahrspur startet am 2. Mai und wird bis Anfang September andauern, so wird von der Stadtgemeinde in einer ersten (!) offiziellen Aussendung über eine andere Lösung informiert.

Sperre in zwei Phasen aufgeteilt

Die Sperre der Verkehrsader Klosterneuburgs wird nun in zwei Phasen durchgeführt. In der ersten Phase von Sperre einer Fahrspur vom Niedermarkt bis zum Stiftskreisverkehr und in der zweiten vom Stiftskreisverkehr bis zur Leopoldstraße. Beide Male geht es um die Fahrspur Richtung Wien. In der zweiten Phase (12. Juni bis 31. August) ist die Zufahrt zur Oberen Stadt über die Pater-Abel-Straße sowohl von Wien als auch vom Niedermarkt kommend in diesem Zeitraum wieder ungehindert möglich, die Ausfahrt aus der Pater-Abel-Straße jedoch nur in Richtung Klosterneuburg (Niedermarkt).

„In dieser Zeit werden auch Kanalbauarbeiten in der Gemeindestraße Am Renninger durchgeführt. Es ist daher auch Am Renninger mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen“, teilt die Stadtgemeinde mit. Der Verkehr wird über die Umfahrungsstraße und die Obere Stadt umgeleitet. Die Zufahrt in die Pater-Abel-Straße ist für Anrainerverkehr nur von der Leopoldstraße oder von Wien kommend über „Am Renninger“ möglich. Der Rad- und Fußgängerverkehr bleibt in der gesamten Bauzeit in beide Richtungen aufrecht.

„Die Bauarbeiten sind ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen, umweltfreundlichen Wärmeversorgung der Stadt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Umleitungen einzuhalten und den Baustellenbereich nach Möglichkeit zu umfahren“, heißt es in der Aussendung.

EVN und Stadtgemeinde Klosterneuburg bitten die Bevölkerung um ihr Verständnis.