Das Leopoldifest in Klosterneuburg dient eigentlich dazu, dem Landespatron Niederösterreichs seine Ehre zu erweisen. Manch ein Besucher sieht darin aber offenbar die Verpflichtung, über die Stränge zu schlagen und dem Alkohol und seinen Auswirkungen zuzusprechen. Dies dürfte wohl zur einen oder anderen übermütigen Aktion geführt haben, die schlussendlich zu polizeilichen Anzeigen führten.

Klosterneuburgs Chefinspektor Georg Wallner, weiß davon ein Liedchen zu singen – und das tut er im Gespräch mit der NÖN.

So wurde nicht nur die Bäckerei Dacho am Rathausplatz beschädigt , es kam auch zu mehrfachem Raufhandel. „Vor allem in der Nacht von Freitag auf Samstag hat es sich recht abgespielt. Wir hatten aber jederzeit alles im Griff“, so Wallner.

Alles unter Kontrolle in Klosterneuburg

Zwei jugendliche Mädchen gerieten bereits am Leopolditag aneinander und verursachten leichte Körperverletzungen. Zwischen zwei weiteren Damen brandeten Streitigkeiten auf, auch hier musste die Polizei schlichten. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es ebenfalls zu einer handfesten Prügelei zwischen Männern, mit drei Körperverletzungen. Hier konnte die Polizei drei der vier Teilnehmer ausforschen. Eine Wegweisung nahm die Polizei auch gegen einen selbst ernannten Klettermax vor, der in angetrunkenem Zustand die gute Idee hatte, ein Fahrspiel zu erklimmen. Das ging dann ohne Verletzungen und Beschädigungen vonstatten.

Schwerpunktkontrollen auf den Straßen

Weniger Glück hatte eine Festteilnehmerin, die nüchtern, aber dennoch unglücklich zu Sturz kam und sich überknöchelte.

„Wir kontrollierten aber auch die Fahrzeuge“, berichtet Wallner von einem arbeitsintensiven langen Wochenende. Bei Fahrzeug-Schwerpunktkontrollen in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag wurden insgesamt sieben alkoholisierte Lenker angezeigt und deren Führerschein abgenommen. Obendrein gab es noch 16 Organstrafmandate.

„Viermal zeigten wir auch Verstöße gegen das Suchtmittelgesetz an“, war die Polizei auch hier aktiv. Im Großen und Ganzen verliefen die Vorfälle meist glimpflich.