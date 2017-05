„Die Stadt hat solide Finanzen, das kann man nicht schlechtreden.“ So startete Finanzstadtrat Peter Mayer seine Rede zum Rechnungsabschluss 2016, dessen Zahlen jetzt auf dem Tisch liegen. Und fürwahr: Mit 55,7 Millionen Schulden kann sich Klosterneuburg sehen lassen, denn dem gegenüber steht ein Vermögensstand der Babenbergerstadt von 121 Millionen Euro. Auch der Sparkurs bestätigt sich in den neuesten Zahlen, denn 2016 wurden die Schulden um zwei Millionen weniger, das sind 3,5 Prozent.

Jubelstimmung in der ÖVP, die sich die guten Zahlen des aktuellen Rechnungsabschlusses natürlich auch auf die eigenen Fahnen heftet. Finanzstadtrat Peter Mayer (ÖVP): „Der Rechnungsabschluss 2016 ist der Beweis für die Finanzkompetenz der Klosterneuburger Volkspartei.“ Der anfängliche Schuldenstand im Voranschlag 2017 wurde mit 60,8 Millionen um 5,1 Millionen höher angenommen, somit ist eine Reduktion des Schuldenstandes 2017 um den gleichen Betrag einmal fix. Die Schulden 2016 befänden sich laut Mayer auf dem Stand von 2009, die Schulden am Ende des Jahres auf dem Stand von 2011, trotz Investitionen von gesamt 45,5 Millionen Euro. Der Jubelstimmung über diese positive Entwicklung setzt der Finanzstadtrat aber auch warnende Worte entgegen. „Sparsamkeit ist weiterhin oberstes Gebot“, so Mayer. Die Entwicklung der Ertragsanteile – der Haupteinnahmequelle der Gemeinde – müsse genau beobachtet werden.

Diese Ziffern ringen sogar der FPÖ lobende Worte ab. „Es ist schön, dass wir nicht so schlecht dastehen, wie prognostiziert wurde“, sagt FP-Stadtrat Josef Pitschko: „Wenn ich etwas budgetiere und dann nicht mache, kann ich nicht sehr stolz sein auf meine Einsparungen.“ Pitschko gibt dafür einige Beispiele aus dem Budget an und zweifelt damit die Sparkunst der ÖVP an.

