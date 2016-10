In aktuellen Meldungen wird eine WHO-Karte, welche die Luftqualität anzeigt, als Grundlage herangezogen, Klosterneuburg als Ort mit der schlechtesten Luftgüte Österreichs zu zitieren. Die Stadtgemeinde dementiert diese Studie: Den Tatsachen entspräche vielmehr, dass Klosterneuburg aktuell in Österreich an 68. Stelle liegt und selbst 2013 an 24. Stelle lag, gemessen an den Überschreitungen des Feinstaub-Grenzwertes. 2016 halte die Stadt bisher sogar bei nur drei Überschreitungen des Feinstaubgrenzwertes.

In seiner Funktion als Umweltgemeinderat behält Leopold Spitzbart die Werte stets im Auge: „Der Grenzwert liegt laut Immissionsschutzgesetz-Luft bei 25 Überschreitungen.“ Laut EU-Luftqualitätsrichtlinie seien sogar 35 zulässig. „Die Werte in Bezug auf die Feinstaubbelastung sind seit Jahren rückläufig, schon 2015 waren es nur noch 17 Überschreitungen“, versichert Spitzbart.

Umweltschutz und Energieeffizienz

Die Stadt treibe Umweltschutz und Energieeffizienz stetig voran und investiere in Vorreiterprojekte: Die Kläranlage arbeitet bereits fast energieautark, derzeit werde der Strombedarf zu 60 Prozent, der thermische Bedarf fast vollständig abgedeckt. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kläranlage sei Teil des Energiekonzepts der Stadt. Insgesamt errichtete die Stadtgemeinde bisher 11 PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden und produziert damit Öko-Strom.

Für die PUK (Plattform Unser Klosterneuburg) ist das aber kein Grund zur Entwarnung. Dass die Zahlen aus 2013 stammen, sei zwar richtig, aber die ÖVP berufe sich bei der Behauptung einer deutlichen Reduzierung des Feinstaubs auf den Tagesmittelwert. Aussagekräftig sei jedoch der Jahresmittelwert. Wenn man diesen heranziehe, hätte es zwar eine Verbesserung gegeben sowie eine tendenzielle Abnahme, aber Klosterneuburg liege nach wie vor im oberen Belastungsbereich. Die Kernaussage der Luftschadstoffexperten: Die Messstelle Klosterneuburg gehöre aufgrund der lokalen Emissionssituation zu den höher belasteten in NÖ. Die Belastung sei ähnlich hoch wie in den Stadtrandgebieten Wiens.

PUK-Sprecherin Teresa Arrieta: „Man kann also keineswegs sagen, dass wir alle weitermachen können wie bisher. Fakt bleibt, dass ein Teil des Feinstaubs hausgemacht ist, auch wenn viel aus Wien und aus dem Osten zu uns herrüberweht.“ Vor allem die schädlichen Dieselrußpartikel würden fast ausschließlich vom Individualverkehr stammen. „Kein vernünftiger Mensch kann bestreiten, dass es für unsere Gesundheit wichtig ist, den Individualverkehr zu reduzieren. Das Feilschen um Grenzwertüberschreitungen lenkt vom eigentlichen Thema ab.“