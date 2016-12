Mit Michael Ojo haben die Klosterneuburger Dukes derzeit einen neuen Point-Guard an der Angel. Aktuell gibt es nur einen Tryout-Vertrag, doch wenn sich der britisch-amerikanische Doppelstaatsbürger gut präsentiert, könnte er für die Dukes zur echten Verstärkung werden.

Vor allem könnte er Clemens Leydolf sehr entlasten. Auf dem jungen Klosterneuburger lastet derzeit fast der meiste Druck. Nach dem Ausscheiden von Laurence Müller war er der einzig verbleibende etatmäßige Point-Guard der Klosterneuburger. Zwar wuchs er in den letzten Wochen sehr gut in die neue Stammrolle hinein, dennoch könnte ein weiterer Guard in der derzeitigen Situation nicht schaden. Immerhin muss man bedenken, dass Leydolf vom „Bankspieler“ der immer nur einige Minuten Einsatzzeit bekommen hat, plötzlich zur Stammkraft aufgestiegen ist. Eine nicht zu unterschätzende Drucksituation, mit der man mit 20 Jahren erst einmal umgehen muss.

Aber zurück zu Michael Ojo. In seinem ersten Spiel für die Klosterneuburger, bekam er gegen Graz gleich einmal 21 Minuten Einsatzzeit und konnte neun Punkte und fünf Rebounds verbuchen. Für sein erstes Spiel keine schlechte Leistung. Ein wenig Eingewöhnungszeit wird er aber mit Sicherheit noch brauchen.