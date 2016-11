Mit dem zweiten Sieg im zweiten Donauderby der Saison gaben die Klosterneuburger die rote Laterne an den BC Vienna ab und rückten auf den achten Tabellenplatz vor.

Damit rückte auch am Tabellenende alles näher zusammen. Denn die Klosterneuburger haben so wie Graz und Wien sechs Punkte auf dem Konto. Auf den Plätzen vier bis sechs liegen Kapfenberg, Traiskirchen und Fürstenfeld mit jeweils nur zwei Punkten mehr als die Dukes.

Damit zeigten die Dukes, dass sie im harten Liga-Alltag durchaus mithalten können, auch wenn ihnen noch viel Erfahrung fehlt. Aber die jungen Spieler, wie Clemens Leydolf, beginnen langsam in die Führungsrollen hinein zu wachsen. Leydolf wurde für seine starke Leistung im Donauderby - er erzielte neun Punkte und pflückte sieben Rebounds - von den Fans auch zum „Player of the game“ gewählt. Eine Leistung, auf die der junge Pointguard mit Sicherheit stolz sein und einiges an positiver Energie mitnehmen kann.

Der Sieg gegen Wien hat auch eines sehr deutlich gezeigt: Mit genug Selbstvertrauen und an einem guten Tag, können die Klosterneuburger in der Liga - beinahe - jeden ärgern. Und noch stehen sie ja erst am Beginn eines langen, vielversprechenden Weges.