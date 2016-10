In den letzten sieben Jahren NÖN-Berichterstattung hat es das noch nicht gegeben: eine blitzartig einberufene Sondersitzung des Gemeinderates. Beschlossen wurde ein zweijähriger Baustopp in Schutzzonen. Daran lässt sich unschwer die Brisanz des Themas ableiten. Eine Notbremse wurde von Bürgermeister Schmuckenschlager gezogen. Dass das ein Politiker nicht so benennt, ist klar. Da wird natürlich von „Evaluierung“ und „Überarbeitung“ gesprochen. In Wirklichkeit kocht die Volksseele, und da muss die Politik handeln.

Aber egal warum, dass es passiert, ist wichtig. Jetzt wird man sich ernsthaft überlegen müssen, mit welchen Mitteln man großvolumigen Wohnbau in Villenvierteln vermeiden kann und ob moderne Wohnhausanlagen in historische Ortskerne passen.

Es stimmt. Die Schutzzonen sind per se nicht zahnlos. Nur in Sachen Neubauten scheinen sie hilflos zu sein. Jedenfalls ist das die Meinung der wütenden Bürger. Und genau für diese Bürger wurde diese Verordnung der Stadtgemeinde doch ins Leben gerufen. Oder?