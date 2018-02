„Schatzi, ich bin in zehn Minuten zu Hause“. Was früher mit einem persönlichen Telefonanruf abgehandelt wurde, macht heute die Plattform „WhatsApp“ in Kurzform, ja ganze Beziehungsdramen werden schriftlich mittels Nachrichtendienst abgehandelt.

Hat man ein Anliegen an einen Arbeitskollegen oder gar an den Chef, wird man aufgefordert, ein Email zu schreiben. Ein persönliches Telefonat dauert da zu lang. Da müsste man sich ja Zeit nehmen.

Unsere Welt wird immer unpersönlicher. Dieses herrliche Kommunikationsmittel Sprache rückt immer mehr in den Hintergrund.

Jetzt kommt es noch dicker, denn man will uns weismachen, dass der persönliche Handschlag krank macht. Mit der Faust soll man zusammenklatschen, das ist gesünder. Was für ein derber Ersatz für einen festen, freundlichen Händedruck! Wer solche Verhaltensnormen aus Angst vor einer grippalen Ansteckung propagiert, bekommt von mir ein „Nasenreiberl“.

Zur Begrüßung, versteht sich, so wie bei den Eskimos.