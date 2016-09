Spätestens nach der Überwindung der Glykol-Krise 1985 war allen österreichischen Winzern klar: Nur mit einem Qualitätsprodukt kann man am Weinmarkt reüssieren. Seitdem ging es mit der Weinwirtschaft bergauf. Österreichische Weine erfreuen sich besten Rufs.

Warum es einem Zweig der Weinindustrie seit 2014 schlecht geht, ist klar. Denn eine rund 20-prozentige Steuer lastet seit diesem Jahr auf den Sekterzeugern. Warum das so sein muss, wissen wahrscheinlich nur die Erfinder der Steuer. Mittlerweile fließt fleißig Billigsprudel über die italienische Grenze, macht den Markt kaputt, vernichtet Arbeitsplätze und gefährdet eine ganze Branche. Aber der Clou kommt erst: Die Berechnungsbasis der Sektsteuer ist der Bruttoverkaufspreis. Was bedeutet, dass sie eine Steuer der Mehrwertsteuer ist! Unfassbar! Manche Steuern sind ja wirklich nicht zu durchschauen und brutal an den Haaren herbeigezogen. Aber die Schaumweinsteuer schlägt dem Weinfass den Boden aus. Sofort abschaffen, bevor es billiger ist, den Wein im Boden versickern zu lassen.