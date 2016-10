Man kann ja über Klosterneuburgs Bau-Boom denken, wie man will. Die einen nennen es unaufhaltsamen Fortschritt, für andere wieder ist der Erhalt der historischen Babenbergerstadt das Um und Auf. Und vor allem: Über Geschmack kann man streiten. Ob jetzt etwas Modernes in ein historisches Viertel passt oder nicht, oder wie das Moderne gebaut werden soll, dass es passt, ist zum Großteil Geschmackssache. Das wird der eine so sehen, der andere wieder anders.

Den herrschenden Flüchtlingsstrom, der über unsere Grenzen hereinbricht, als Argument dazu zu verwenden, die rege Bautätigkeit zu erklären, ist allerdings ein Fauxpas, der einem Stadtrat vom Kalibers eines Roland Honeder nicht passieren dürfte. Er erntete dafür nicht nur Buh-Rufe aus dem Publikum, sondern auch einen Buh-Ruf an dieser Stelle. Außer es gäbe einen Geheimplan der Stadtgemeinde, den wir alle nicht kennen: Die Stadt kauft die neue Wohnhausanlage Skallgasse 9 bis 15, um dort Flüchtlinge unterzubringen.

Nein, über Geschmack kann man doch nicht immer streiten.