Lange tappten alle im Dunkel. Bleibt er nun, der Notarztstützpunkt in Klosterneuburg, oder wird der Notarzt aus der Stadt verlegt? Wer auch immer die Mütter und Väter der Rettung des Stützpunktes in Klosterneuburg sind, es war eine weise Entscheidung. Eine Entscheidung zum Wohl der Klosterneuburger Bürger, die ja in letzter Zeit nicht gerade mit Vorteilen bedacht wurden. Es ist nun einmal eine Tatsache, dass es in manchen gesundheitlich kritischen Situationen um Minuten geht. Wer das schon einmal er- und überlebt hat, kann ein Lied davon singen.

„Was will man uns denn noch alles wegnehmen?“, fragten sich die Klosterneuburger, Bürger immerhin der drittgrößten Stadt in Niederösterreich, zurecht.

Einem neuen (Spar-)System die Sicherheit der schnellsten Notarztversorgung unterzuordnen, hätte der Bevölkerung bitter aufgestoßen.

Bei einem schweren Autounfall wird es den Betroffenen wohl egal sein, ob ein „TU“ oder ein „KG“-Kennzeichen auf dem Wrack hängt. Nicht aber, ob der Notarztwagen in fünf oder 15 Minuten eintrifft.