Fünf Tage Festtaumel sind vorbei. Seit Jahr und Tag feiert Klosterneuburg den Todestag des Hl. Leopold auf sehr ausgelassene Weise, mit ungesundem Essen und viel Alkohol. Wer davon zuviel hatte, nutzte die Gelegenheit, sich nach einer Fahrt mit „Black out“ oder „Chaos“ des Ganzen auf sehr uncharmante Art wieder zu entledigen. Eigentlich ein Paradoxon, denn so feiert man ortsüblich Geburtstage.

Von Blackout oder Chaos war bei diesen fünf Tagen aber sonst gottlob nichts zu finden. Wie immer setzte der Alkohol ungeahnte und ungekannte Kräfte frei, was zu Sachbeschädigungen führte und zu so mancher Rauferei – alles eben im Rahmen des gewohnten Leopoldi-Bildes. Das wirkliche Blackout und das Chaos blieben also aus. Der Sicherheitsplan des Innenministeriums griff.

Tonnenschwere Feuerwehrautos versperrten die Zufahrtswege und erstickten das Schreckensszenario, irgend ein Wahnsinniger könnte in die Menge fahren, im Keim. Tragisch genug, dass man an solche Dinge beim Feiern denken muss. Egal ob Todes- oder Geburtstagsfest.