Es war ja nie leicht die Geschäftswelt in Klosterneuburg auf einen gemeinsamen, kundenfreundlichen Nenner zu bringen. Schon alleine die verschiedenen Öffnungszeiten waren Gegenstand endloser Diskussionen. Wer weiß denn wirklich, welches Geschäft wann über Mittag offen hat? An dem Vorhaben, die Phalanx der Geschäftsindividualisten durchbrechen zu wollen, sind schon viele gescheitert. Jedes Geschäft kocht in Klosterneuburg seine eigene Suppe, nicht nur zu Mittag. Denn wie kann es denn überhaupt dazu kommen, dass ein Geschäft einen langen Einkaufstag ausruft, das Stadtmarketing einen Tag vorher davon informiert, Wirtschaftskammer und Wirtschaftsverein sogar uninformiert lässt und nicht einmal die lokale Presse von diesem Ereignis Wind bekommt?

Schade. Denn die Idee wäre ja gut, aber die Ausführung ist derartig unprofessionell, dass sie keinen Hund vor dem Ofen hervorlockt, geschweige denn potenzielle Kunden.

Ein Blick nach Tulln genügt um zu wissen, wie man das richtig macht.