Die Sanierung unseres Happylands ist (fast) abgeschlossen, aber an „Kleinigkeiten“ nagt man noch immer herum. Dass bei einer so umfassenden Sanierung wie jener beim Happyland auch so manches schiefgeht, liegt auf der Hand. Schließlich ist man ja auch das Risiko eingegangen, den Betrieb während des Bauvorhabens weiterzuführen. Was das bedeutet, ist klar: Die laufenden Arbeiten müssen immer in Bedachtnahme des laufenden Betriebes koordiniert werden.

Warum die Badegäste aber schon seit einem Jahr mit rostigen – oder rostig ausschauenden – Geländer leben müssen, ist nicht nachvollziehbar. Da gibt es nämlich genau drei Möglichkeiten: Entweder ist das Material des Geländers schlecht oder ungeeignet, oder das Wasser nicht in Ordnung, oder die Luft. Um den Grund der Verfärbung festzustellen, braucht es daher genau drei Proben und die Analyse derer, aber ganz

sicher nicht mehr als ein Jahr Forschungsarbeit.

Da muss „Mr. Goldfinger“ her! Wer Hydranten verschönert, schafft das sicher auch bei Nirosta-Geländern...