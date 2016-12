Jedes Jahr, um die gleiche Zeit, tritt die FPÖ auf den Plan, was den Weihnachtsmarkt in Klosterneuburg betrifft. „Zu teuer“, so der allgemeine blaue Tenor.

Schaut man sich aber den Klosterneuburger Weihnachtsmarkt genauer an – was auch einige tun – und vergleicht man ihn mit anderen, dann kommt man unweigerlich zum Schluss: Die anderen sind ja viel größer! Wie oft wird in der Politik die Tatsache strapaziert, dass Klosterneuburg die drittgrößte Stadt in Niederösterreich ist. Mit dem drittgrößten Weihnachtsmarkt schaut‘s da schlecht aus.

Nein, liebe FPÖ, nicht zuviel Geld wird in den Weihnachtsmarkt gesteckt, sondern zu wenig! Denn wir alle träumen noch immer von einem Weihnachtsmarkt, der vom Rathausplatz durch die Tore des Chorherrenstifts auf das Stifts-Gelände führt, mit der logischen Beteiligung des Stifts, denn es geht ja schließlich eines der wichtigsten kirchlichen Feste. Dann könnte er wirklich der drittgrößte und das Ausflugsziel der Wiener in der Adventzeit sein.

Aber solche Projekte lassen sich in Klosterneuburg anscheinend nicht durchsetzen.