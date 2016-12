Beim Schreiben des Jahresrückblicks wurde uns Journalisten klar, dass die drittgrößte Stadt Niederösterreichs mit ihren stolzen Bürgern 2016 Federn hat lassen müssen. Aber liebe Klosterneuburger: Die Gans ist noch am Leben!

Wir, die nicht mehr Bezirkshauptstadt sein dürfen und der kleineren Stadt Tulln verwaltungstechnisch untergeordnet werden, wir die kein wirklich vollwertiges Krankenhaus mehr haben und Kulturstätten hergeben mussten, wir müssen 2017 noch tief in die Tasche greifen, um das BH-Gebäude anzukaufen. Aber Hand aufs Herz: Selbst das neue TU-Kennzeichen ist leicht ertragbar.

Also, liebe TU-Taferl-Verweigerer! Bleiben wir doch positiv! Schließlich haben wir den Notarzt weiter vor dem Haus, können in einer Stadt leben, um die uns viele beneiden, und die meisten in einer Lebenssituation, die wenig Wünsche offenlässt.

Beim Blick über den Tellerrand und über die Ortsgrenzen hinweg muss jedem klar werden, wie gut es uns allen geht. Und das wird auch 2017 so bleiben.