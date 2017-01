Dass es die Gastronomie in Zeiten wie diesen nicht leicht hat, ist Fakt. Alleine der „Häkel“ mit dem Rauchverbot kann auch einen g‘standenen Wirt aus der Fassung bringen. Erst die Teilung des Lokals in Nichtraucher und Raucher, dann die vorgeschriebene bauliche Trennung der Bereiche, und jetzt wird’s bald das totale Rauchverbot für alle Lokale geben. Das alleine treibt nicht nur Zornesröte ins Gesicht der Gastronomen, das kann auch durch Finanzierung von jetzt sinnlosen Wänden ein riesiges Loch ins Budget eines Gastronomiebetriebes reißen. Man darf sich daher nicht wundern, dass einige ihr angstschweißgetränktes Handtuch werfen. Um so mehr sind diejenigen vor den Vorhang zu bitten, die trotz der Prügel, die Politiker in Richtung gastronomischer Füße werfen, den Mut und den Enthusiasmus haben, in dieser Zeit Lokale zu eröffnen.

Mit Manuel Hammer hat Klosterneuburg so einen Glücksgriff gemacht. Er hat in Kritzendorf gleich zwei Lokale eröffnet und müsste dafür ein goldenes Ehrenzeichen bekommen. Oder besser: Gleich heute Abend Plätze reservieren!