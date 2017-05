War es in früheren Zeiten noch geduldet, während der Gemeinderatssitzung, die ja ohne Pausen abläuft, sich eilig in einem Nebenraum einer Zigarette hinzugeben, herrscht nun im ganzen Rathaus striktes Rauchverbot.

Ich stahl mich also in einer mir nicht so wichtig erscheinenden Phase der Sitzung auf die Straße, genoss ein paar Züge und wollte zurück. Die Türe des Rathaus-Nebeneinganges war allerdings verschlossen, auch der Haupteingang. Ein Zurück war also unmöglich. Handy und Jacke im Sitzungssaal.

Nach gefühlten 20 Minuten, bei nicht ganz angenehmen Temperaturen, kam glücklicherweise der frühere Stadtrat Karl Hava vorbei, informierte jemanden aus dem Sitzungssaal über meine missliche Lage und ermöglichte meine Rückkehr in die Sitzung.

Wer also zu einem späteren Zeitpunkt, die Gemeinderatsitzung verfolgen will, steht vor verschlossenen Türen. Das immer so sehr beklagte mangelnde Interesse der Bevölkerung an Gemeinderatsitzungen könnte sich bei diesem Zustand von selbst erklären.