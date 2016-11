So einen Wahlkampf hat es in den Vereinigten Staaten noch nicht gegeben. Da sind sich alle Wahlbeobachter einig. Weitab von der Sachpolitik wurde nur mehr vernadert und beschuldigt, alte Geschichten wurden hervorgeholt, in den Dreck gezogen und verbale Schläge abgetauscht.

„Das können wir auch“, hat sich da Österreich gedacht. Wenn sich jetzt der Fraktionschef der Klosterneuburger FPÖ darüber mokiert, dass die Unterstützer von Van der Bellen einen Wahlkampf auf tiefem Niveau führen, mit „miesesten Unterstellungen“ und „Lügen“, dann ist das eine Behauptung, von der man halten kann, was man will. Dass Pitschko aber im selben Atemzug genau diese Unterstützer „Dreckschleuderer“ und „Besudler“ nennt, stellt ihm wohl genau das Zeugnis aus, das er dem politischen Gegner beschuldigend vor die Nase hält.

Alle hoffen, dass dieser Wahlkampf am 4. Dezember zu Ende geht und unsere Volksvertreter dann darüber nachdenken, was man tun kann, um wieder respektvolle Umgangsformen in die Politik einfließen zu lassen.