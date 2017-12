Wäre Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner das Christkind, ein Packerl würde unter dem Christbaum der Klosterneuburger liegen. Der Inhalt: Ein Kennzeichen, das mit „KG“ beginnt.

Na ja, das wäre ja dann ein Weihnachtsmärchen, und die gibt es in der beinharten politischen Welt wohl kaum.

Jetzt versucht es die FPÖ Klosterneuburg noch einmal und hofft darauf, dass Mikl-Leitner nicht nur in Weihnachtsstimmung ist, sondern vor allem die am 28. Jänner bevorstehende Wahlnacht mit Hilfe der Klosterneuburger gewinnen will.

Ein frommer Wunsch, der aber nicht in Erfüllung gehen wird, denn würde man das Klosterneuburger Kennzeichen in der Landesregierung wollen, hinge es schon an den Autos der Klosterneuburger. Angebracht wäre aber endlich eine klare Aussage aus St. Pölten zu diesem Thema. Das ewige Hintanhalten der endgültigen Entscheidung der Landesregierung zu diesem Thema ist schlimmer als ein klares Nein, mit dem man sich wird abfinden müssen.

So, stirbt die Hoffnung zuletzt, und bis das so richtig fad wird, dauert’s noch lange.