Mit einer echten Überraschung konnte Stadtrat Sepp Wimmer von den Klosterneuburger Grünen aufwarten. Der ihm so hartnäckig verwehrte Einblick in die ersten „UBA-Papers“ erledigte sich von selbst. Anonym, versteht sich, wurde ihm das Papier zugestellt.

Die Sinnhaftigkeit dieser von vielen als politische Inszenierung gewerteten „Aufdeckung“, lässt sich aber über das Ergebnis leicht erraten: nichts Neues, nichts Skandalverdächtiges. All das stand schon in der NÖN. Der Bürgermeister berichtete bereitwillig.

Genauso sinnlos erscheint aber die Vorgangsweise des Bürgermeisters, die Absichtserklärung nicht offen auf den Tisch zu legen. Er wusste Tage vorher, dass die Grünen einen Antrag zur Offenlegung der Erklärung einbringen werden. Na da hätt’ er ja locker die Erklärung in die Gemeinderatssitzung mitnehmen und sie an alle Gemeinderäte verteilen können. Steht ja nichts anderes drinnen als das, was man eh weiß.

Schließen kann man daraus, dass es sicher wieder einmal um ein politisches Kasperltheater handelt.