Zu Redaktionsschluss (Montag) war das traditionelle Klosterneuburger Leopoldifest noch in vollem Gang. Dennoch denkt man in der Babenbergerstadt schon einen Schritt weiter, denn kommendes Wochenende eröffnen schon die ersten Adventmärkte in Maria Gugging und Kritzendorf – und es ist noch nicht einmal Advent.

Der Wettlauf mit der Zeit hat bereits begonnen. Die Adventzeit verschwimmt mit dem Feiertag zu Ehren des Heiligen Leopold zu einer klebrigen Masse aus Zuckerwatte, Lebkuchen und Glühwein, garniert mit Leuchtstäben und Laternen. Es wäre dann wirklich nicht verwunderlich, könnte auf den Weihnachtsmärkten dann demnächst Dekoration für Ostern erstanden werden. Der Weihnachtshase scheint gar nicht mehr so absurd zu sein.

Das Angebot vor Weihnachten in Klosterneuburg und seinen Katastralgemeinden ist großzügig, da kann sich wirklich niemand beschweren. Vielleicht ist es aber auch zu großzügig, wenn die Veranstalter der Weihnachtsmärkte schon auf die voradventliche Zeit ausweichen müssen.