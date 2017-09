Kommunalpolitik ist nicht immer zu verstehen. Vor allem wenn aus einer Sache ein Politikum wird, wo es eigentlich nichts zu politisieren gibt.

Da wäre das Beispiel des Eschentriebsterbens und der Schadpflanzen, sogenannten Neophyten. Beides schlecht, sollte in Angriff genommen werden. Wäre – vom Gefühl her – ein Thema des Umweltausschusses. In Klosterneuburg aber nicht, da kümmert sich der Liegenschaftsausschuss darum. Warum? – Vorsitzender Roland Honeder hat die Energieeffizienz und auch die Biodiversität in seinen Ausschuss aufgenommen. „Ein persönliches Anliegen“, wie er sagt.

Zugegeben, die Stadt hat auch Felder, Wiesen und Wälder, deshalb ist auch der Liegenschaftssausschuss einzubinden. Doch der hat auch andere Sachen zu tun, dem Umweltausschuss gehen hingegen die Themen aus. Wimmer hätte gern die Neophyten.

Wäre es da nicht gescheiter die Ressourcen besser aufzuteilen und auf persönliche Befindlichkeiten zu verzichten? Das Problem wird sich sicher nicht politisch lösen lassen.