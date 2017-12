In der Badminton-Landesliga ist die Union Racketlon Klosterneuburg seit der vergangenen Woche Geschichte. Die Babenberger zogen sich mit sofortiger Wirkung zurück.

Das kam doch einigermaßen überraschend. Im vergangenen Jahr beendeten die Klosterneuburger die Landesliga auf dem guten dritten Rang und hatten sich für die heurige Saison eigentlich Chancen auf den Titel ausgerechnet.

Doch da kam einiges dazwischen. Bereits das erste Spiel in der heurigen Saison ging mit 1:7 gegen St. Pölten verloren. Bereits dabei waren Nachwuchsspieler im Einsatz gekommen. Am zweiten Spieltag konnten die Klosterneuburger erst gar nicht antreten, da zu viele Spieler bei einem Racketlon-Turnier in Murau am Start waren. Auch am vergangenen Spieltag hätte die URK nicht antreten können, beide Damen — Bettina Bugl und Christine Seehofer — waren verletzt.

Man wolle die Landesliga durch das Nicht-Antreten nicht verzerren, heißt es von Seiten der Klosterneuburger. Vielleicht wollte man sich aber auch einfach die Strafe von 360 Euro pro Nicht-Antritt sparen.

Was auch immer der Grund für den Rückzug der Klosterneuburger ist. Der letzte Mittwoch bleibt ein schwarzer Tag für Union Racketlon Klosterneuburg.