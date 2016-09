Selten war ein Team in der heimischen Flag-Liga-Austria so dominant wie die Klosterneuburger Indians in der heurigen Saison. 18 Siege aus eben so vielen Spielen konnten die Klosterneuburger Rothäute im Grunddurchgang feiern.

Gespickt mit zahlreichen Nationalteamspielern hatten die Babenberger auch am achten und zugleich letzten Spieltag des Grunddurchganges kaum Mühe und feierten drei Siege, zwei davon sogar zu Null.

In zwei Wochen findet nun das Play-Off um den Meistertitel in Wien statt. Am 8. Oktober kämpfen die Klosterneuburger dort beim Saisonhöhepunkt, der Flag Bowl, um den Meistertitel. Doch auch etwas Anderes steht für die Indians auf der Wunschliste - nämlich die „perfect season“. Dies blieb zum Beispiel den New England Patriots 2007 in der NFL nur knapp verwehrt, einzig die Miami Dolphins schafften das dort, allerdings bereits im Jahr 1972. Den Klosterneuburgern könnte also ein ganz besonderes Kunststück gelingen.

Aktuell sind die beiden schärfsten Verfolger der Klosterneuburger, die Graz Panthers sowie die „Erzrivalen“, die Styrian Studs, die beide bei einer 14:4 Bilanz halten.

In der aktuellen Form führt in zwei Wochen in der Flag Bowl wohl kaum ein Weg an den Indians vorbei.