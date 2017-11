Am Sonntag kommt es in Gmunden zum absoluten Spitzenspiel in der Basketball-Bundesliga. Die Klosterneuburger Dukes gastieren bei den bislang aggressiv auftretenden Schwänen.

Erster gegen Zweiter lautet das Duell. Die Klosterneuburger wollen mit einem Sieg die Tabellenführung zurückholen. Für die Dukes spricht mit Sicherheit, dass sie das erste Saisonduell im Auftaktmatch knapp gewinnen haben können. Mit 86:84 setzten sich die Klosterneuburger vor heimischer Kulisse durch.

Damals waren allerdings auch noch Predrag Miletic und Clemens Leydolf mit dabei. Die Beiden werden nun im zweiten Duell mit den Swans bitterlich fehlen. Allerdings hat die Mannschaft bewiesen, dass sie die Ausfälle der beiden Spielmacher sehr gut kompensieren kann. Valentin Bauer machte seine Sache zuletzt sehr gut.

Allerdings haben die Gmundner seit der Auftaktniederlage kein Ligaspiel mehr verloren und halten somit bei sieben Siegen aus acht Spielen.

Für die Klosterneuburger geht es auch darum, vor den punktegleichen Mannschaften aus Traiskirchen und Kapfenberg zu bleiben. Mit einer Niederlage könnten sie auf den vierten Platz zurückrutschen.

Eines steht fest, die Begegnung wird mit Sicherheit keine leichte für die Dukes.