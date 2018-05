Im Viertelfinale war also für die Klosterneuburger Basketballer Schluss. Gmunden erwies sich dann doch um das „Äutzerl“ zu gut.

Doch die Dukes zeigten sich als Gegner auf Augenhöhe und brachten die Swans an den Rand einer Niederlage. Damit haben die Klosterneuburger bewiesen, dass sie für jedes Team der Liga gefährlich sein können.

Alles in allem muss man die Saison der Dukes als positiv bewerten. Nach dem Niederlagen-Jahr in der vergangenen Spielzeit hielten die Klosterneuburger heuer, verstärkt durch Miletic, Vay und Bavcic, in der Liga mehr als gut mit, vor allem dann, wenn man in Bestbesetzung spielen konnte.

Einzig die beiden langen Verletzungen von Predrag Miletic und Clemens Leydolf brachten die Babenberger ein wenig in die Bredouille. Letztlich schafften sie es aber, wieder vollzählig, die Play-offs zu fixieren.

Bleibt das Team in der kommenden Saison in dieser Konstellation zusammen, sollten die Klosterneuburger wohl erneut einen weiteren kleinen Sprung nach oben schaffen. Zumindest das Halbfinale ist nach einem glücklicheren Grunddurchgang sicher möglich. Stolz können die Spieler und Klubverantwortlichen aber bereits auf die heurige Saison sein. Und im Sport gilt ohnehin: Nach der Saison, ist vor der Saison!